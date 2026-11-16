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Heider Sacramento
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 21:36
Aos 4 anos, Maria Flor, filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe, chamou atenção nas redes sociais ao aparecer com uma bolsa de grife avaliada em quase R$ 16 mil. A menina surgiu usando um modelo da Louis Vuitton em registros compartilhados pela mãe nesta segunda-feira (16).
O acessório é o Speedy Nano, versão em miniatura de uma das bolsas mais conhecidas da marca francesa. A peça pode ser encontrada em sites especializados por aproximadamente R$ 15.900.
Maria Flor
Maria Flor usou o item durante uma comemoração em família pelo aniversário da avó paterna, Poliana Rocha. Nas imagens publicadas por Virginia, a menina aparece ao lado dos irmãos, Maria Alice e José Leonardo.
Para a ocasião, a pequena escolheu um vestido em tom champanhe, sapatilhas e meia-calça. Os irmãos também apareceram com produções combinadas nos registros da celebração.