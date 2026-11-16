MINI BOLSA LUXUOSA

Quanto custa a bolsa de grife usada pela filha de Virginia Fonseca? Valor impressiona

Aos 4 anos, Maria Flor apareceu com o modelo Speedy Nano durante uma comemoração em família compartilhada pela influenciadora nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 21:36

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, apareceu com uma bolsa Louis Vuitton avaliada em cerca de R$ 15,9 mil durante festa em família Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 4 anos, Maria Flor, filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe, chamou atenção nas redes sociais ao aparecer com uma bolsa de grife avaliada em quase R$ 16 mil. A menina surgiu usando um modelo da Louis Vuitton em registros compartilhados pela mãe nesta segunda-feira (16).

O acessório é o Speedy Nano, versão em miniatura de uma das bolsas mais conhecidas da marca francesa. A peça pode ser encontrada em sites especializados por aproximadamente R$ 15.900.

Maria Flor 1 de 3

Maria Flor usou o item durante uma comemoração em família pelo aniversário da avó paterna, Poliana Rocha. Nas imagens publicadas por Virginia, a menina aparece ao lado dos irmãos, Maria Alice e José Leonardo.