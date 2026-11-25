CHEFE DOS SONHOS

Quanto custa a viagem de luxo que dona de podcast deu de presente aos funcionários?

Déia Freitas, criadora do 'Não Inviabilize', levou 37 pessoas para uma semana em resort de luxo com alimentação e bebidas à vontade

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 22:09

Déia Freitas presenteou funcionários e familiares com férias em resort de luxo no Caribe Crédito: Reprodução

A empresária e podcaster Déia Freitas, criadora do 'Não Inviabilize', transformou a tradicional confraternização de fim de ano da empresa em uma viagem internacional. A comunicadora presenteou seus funcionários e respectivos familiares com uma semana de férias em um resort de luxo em Punta Cana, na República Dominicana.

Ao todo, 37 pessoas participaram da viagem, que contou com hospedagem no sistema all inclusive, com alimentação, bebidas e acesso à estrutura de lazer do empreendimento.

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Embora a empresária não tenha revelado quanto desembolsou, uma viagem desse porte poderia custar cerca de R$ 400 mil, considerando valores de mercado de pacotes turísticos com saída de São Paulo.

Nas redes sociais, Déia contou que precisou alugar um ônibus para transportar o grupo entre o aeroporto e o resort, já que o veículo disponibilizado pelo hotel não comportava todos os viajantes.

“A confra da firma foi um sucesso. Minha turma e seus familiares, 37 pessoas no total, passaram uma semana em Punta Cana, num resort de luxo, all inclusive, só curtindo o mar, as piscinas, comidinhas e bebidinhas”, escreveu.

Quanto custa uma viagem como a de Déia Freitas?

De acordo com referências de preços da agência de turismo Flymax, pacotes de sete noites em resorts cinco estrelas de Punta Cana, com passagens aéreas saindo de São Paulo, custam entre R$ 9,5 mil e R$ 13 mil por pessoa.

Considerando esse intervalo de preços para 37 viajantes, o investimento ficaria entre R$ 351,5 mil e R$ 481 mil.

A estimativa utiliza tarifas individuais de referência e não considera eventuais descontos para crianças, negociações especiais para grupos ou diferenças nos custos de transporte privativo. O valor efetivamente pago pela empresária não foi divulgado.

Quem é Déia Freitas?

Déia Freitas é a criadora e apresentadora do 'Não Inviabilize', um dos podcasts mais populares do Brasil. A atração conquistou o público com histórias reais enviadas anonimamente por ouvintes, envolvendo relacionamentos, conflitos familiares e situações inusitadas do cotidiano.