MÚSICA

Quanto custa o ingresso para o show de Shakira em Salvador? Veja preços por setor

Entradas custam entre R$ 295 e R$ 2.600, sem taxas; vendas começam nesta quinta-feira (26)

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 18:03

Shakira fará primeiro show na Bahia em janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova Crédito: Reprodução

Os fãs de Shakira já podem preparar o bolso para o primeiro show da cantora colombiana na Bahia. Os ingressos para a apresentação, marcada para o dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova, em Salvador, custam entre R$ 295 e R$ 2.600, sem as taxas de reserva.



Segundo informações divulgadas pelo Alô Alô Bahia, nesta quarta-feira (25), o ingresso mais barato corresponde à meia-entrada da Arquibancada Superior, enquanto o setor mais caro, Lounge Premium All Inclusive, custa R$ 2.600.

Shakira em Copacabana 1 de 19

As vendas começam nesta quinta-feira (26), pela plataforma Fever. Cada consumidor poderá adquirir até quatro ingressos por CPF, com possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros ou em até 12 vezes com juros.

Confira os valores dos ingressos para o show de Shakira em Salvador

Arquibancada Superior: a partir de R$ 295;

Pista: a partir de R$ 345;

Front Stage: a partir de R$ 495;

Pit 1 e Pit 2: a partir de R$ 675;

Lounge Premium All Inclusive: R$ 2.600 (inteira).

Os valores correspondem ao primeiro lote, não incluem as taxas de reserva e estão sujeitos a alterações.

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda exclusiva acontece nesta quinta-feira (26), das 10h às 12h. A comercialização para o público geral pela internet começa ao meio-dia.

Quem preferir comprar presencialmente poderá procurar o ponto de venda localizado no terceiro piso do Shopping da Bahia, a partir das 11h.

Shakira em Salvador

A apresentação da colombiana integra a turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour e faz parte da programação do Verão Atmosphere.

Além de Salvador, a artista passará por Balneário Camboriú (SC), no dia 31 de dezembro; Cariacica (ES), em 3 de janeiro; e Fortaleza (CE), em 9 de janeiro.

SERVIÇO

Evento: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Data: 6 de janeiro de 2027

Local: Arena Fonte Nova, Salvador

Ingressos: de R$ 295 a R$ 2.600, sem taxas

Pré-venda: 26 de novembro, das 10h às 12h

Venda geral on-line: 26 de novembro, a partir das 12h