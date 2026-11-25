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Heider Sacramento
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 18:03
Segundo informações divulgadas pelo Alô Alô Bahia, nesta quarta-feira (25), o ingresso mais barato corresponde à meia-entrada da Arquibancada Superior, enquanto o setor mais caro, Lounge Premium All Inclusive, custa R$ 2.600.
Shakira em Copacabana
As vendas começam nesta quinta-feira (26), pela plataforma Fever. Cada consumidor poderá adquirir até quatro ingressos por CPF, com possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros ou em até 12 vezes com juros.
Confira os valores dos ingressos para o show de Shakira em Salvador
Arquibancada Superior: a partir de R$ 295;
Pista: a partir de R$ 345;
Front Stage: a partir de R$ 495;
Pit 1 e Pit 2: a partir de R$ 675;
Lounge Premium All Inclusive: R$ 2.600 (inteira).
Os valores correspondem ao primeiro lote, não incluem as taxas de reserva e estão sujeitos a alterações.
Quando começa a venda de ingressos?
A pré-venda exclusiva acontece nesta quinta-feira (26), das 10h às 12h. A comercialização para o público geral pela internet começa ao meio-dia.
Quem preferir comprar presencialmente poderá procurar o ponto de venda localizado no terceiro piso do Shopping da Bahia, a partir das 11h.
Shakira em Salvador
A apresentação da colombiana integra a turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour e faz parte da programação do Verão Atmosphere.
Além de Salvador, a artista passará por Balneário Camboriú (SC), no dia 31 de dezembro; Cariacica (ES), em 3 de janeiro; e Fortaleza (CE), em 9 de janeiro.
SERVIÇO
Evento: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
Data: 6 de janeiro de 2027
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Ingressos: de R$ 295 a R$ 2.600, sem taxas
Pré-venda: 26 de novembro, das 10h às 12h
Venda geral on-line: 26 de novembro, a partir das 12h
Venda presencial: 26 de novembro, a partir das 11h, no terceiro piso do Shopping da Bahia