Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto custa ter o bumbum de Virginia Fonseca? Transformação teria valor de um apartamento

Especialistas explicam quais procedimentos podem ser combinados para transformar o contorno corporal da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10:27

Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

O bumbum de Virginia Fonseca tem roubado a cena nas redes sociais. A curiosidade não se limita apenas ao resultado exibido pela influenciadora, mas também pelos valores que teriam sido gastos para chegar ao contorno corporal atual. Um vídeo que viralizou na internet estima em mais de R$ 180 mil a quantia que ela teria investido, ao longo dos anos, em procedimentos.

O montante, porém, não foi divulgado nem confirmado por Virginia. O cálculo que circula nas redes é apenas uma estimativa baseada nas intervenções que já foram associadas à empresária ao longo de sua trajetória.

Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores

Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram
1 de 17
Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores por Reprodução/Instagram

O que pode estar por trás da transformação?

O cirurgião plástico Jorge Seba explicou ao jornal O Globo que diferentes intervenções podem ser combinadas de acordo com as características e os objetivos de cada paciente. Segundo ele, não existe um único procedimento capaz de produzir todos os resultados.

"A lipoaspiração, por exemplo, pode ser utilizada para retirar gordura de determinadas regiões e melhorar a definição corporal. Essa gordura, quando existe indicação e condições adequadas, pode ser utilizada em técnicas de enxertia para proporcionar volume e melhorar determinadas proporções. O resultado final depende muito mais do planejamento global do corpo do que de simplesmente aumentar o tamanho do glúteo", falou.

Antes e depois do corpo de Virginia Fonseca

Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois da harmonização glútea de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois da lipo LAD de Virginia Fonseca, em 2020 por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca após primeira lipo por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca exibe antes e depois de cirurgia para hérnia umbilical e retirada de excesso de pele por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca assiste ao pôr do sol em Dubai de biquíni por Reprodução/Instagram
Virginia antes (jan, 2025) X depois (jul, 2025) por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 9
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Em vez de considerar apenas o tamanho dos glúteos, especialistas avaliam a relação entre cintura, quadril, coxas, distribuição de gordura e qualidade da pele.

"Em alguns pacientes, o que proporciona uma aparência mais projetada não é necessariamente colocar mais volume, mas retirar gordura de pontos estratégicos, definir a cintura e reposicionar ou acrescentar volume onde existe indicação", avaliou o cirurgião plástico Marcos Cassol, também ao jornal O Globo.

Entre as possibilidades está a lipoaspiração, usada para remover depósitos de gordura localizada e redefinir determinadas áreas. Quando há indicação, a gordura retirada pode ser preparada para uma lipoenxertia, técnica que utiliza o próprio tecido do paciente para acrescentar ou remodelar regiões específicas.

A aparência da região também pode mudar com variações de peso, gestações e envelhecimento, fatores que interferem na elasticidade da pele e na distribuição do tecido adiposo. Por isso, mesmo pessoas submetidas a técnicas semelhantes podem apresentar resultados bastante diferentes.

Antes e depois do rosto de Virginia Fonseca

Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois da rinomodelação de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Gengivoplastia de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia por Reprodução/Instagram
Antes e depois do procedimento para afinar o rosto de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca reage após receber críticas sobre sua boca e dentes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 15
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Quanto custa uma transformação como essa?

Apesar de o valor de R$ 180 mil ter viralizado nas redes sociais, a quantia não pode ser tratada como uma referência fixa. O preço de cirurgias e tratamentos estéticos varia de acordo com a equipe escolhida, a estrutura hospitalar, a cidade, a técnica empregada e a complexidade de cada intervenção.

No caso de Virginia, os R$ 180 mil devem ser entendidos como uma estimativa apresentada em um conteúdo que viralizou, e não como um valor confirmado pela influenciadora. A avaliação dos especialistas reforça que não existe uma fórmula única para reproduzir determinado padrão estético: as escolhas dependem da anatomia, das condições de cada pessoa e dos objetivos definidos com a equipe médica.

Leia mais

Imagem - Quem é Flavinha Correia, nova namorada de Giovani? Affair veio à tona em meio a divórcio polêmico

Quem é Flavinha Correia, nova namorada de Giovani? Affair veio à tona em meio a divórcio polêmico

Imagem - O que aconteceu com Pedro Scooby e Cintia Dicker? Casal estava separado há meses, mas 'energia de solteiro' chamou atenção

O que aconteceu com Pedro Scooby e Cintia Dicker? Casal estava separado há meses, mas 'energia de solteiro' chamou atenção

Imagem - Após 20 anos, chega ao fim o casamento de Claude Troisgros e Clarisse Sette: 'Como dizer que não deu certo?'

Após 20 anos, chega ao fim o casamento de Claude Troisgros e Clarisse Sette: 'Como dizer que não deu certo?'

Tags:

Virginia

Mais recentes

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida nunca entrega a conta na mesa errada e isso não tem nada a ver com dinheiro' - Apresentadora reflete sobre o destino e as consequências das nossas ações

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida nunca entrega a conta na mesa errada e isso não tem nada a ver com dinheiro' - Apresentadora reflete sobre o destino e as consequências das nossas ações
Imagem - Marina Ruy Barbosa quebra o silêncio e revela por que não raspou o cabelo em Amor à Vida: 'Não foi uma questão fútil'

Marina Ruy Barbosa quebra o silêncio e revela por que não raspou o cabelo em Amor à Vida: 'Não foi uma questão fútil'
Imagem - Vinagre na máquina de lavar: o truque mágico que ajuda na limpeza e por que ele é recomendado

Vinagre na máquina de lavar: o truque mágico que ajuda na limpeza e por que ele é recomendado