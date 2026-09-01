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Quanto custa ter o bumbum de Virginia Fonseca? Transformação teria valor de um apartamento

Especialistas explicam quais procedimentos podem ser combinados para transformar o contorno corporal da influenciadora

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10:27

Bumbum de Virginia tem chamado a atenção dos seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

O bumbum de Virginia Fonseca tem roubado a cena nas redes sociais. A curiosidade não se limita apenas ao resultado exibido pela influenciadora, mas também pelos valores que teriam sido gastos para chegar ao contorno corporal atual. Um vídeo que viralizou na internet estima em mais de R$ 180 mil a quantia que ela teria investido, ao longo dos anos, em procedimentos.

O montante, porém, não foi divulgado nem confirmado por Virginia. O cálculo que circula nas redes é apenas uma estimativa baseada nas intervenções que já foram associadas à empresária ao longo de sua trajetória.

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O que pode estar por trás da transformação?

O cirurgião plástico Jorge Seba explicou ao jornal O Globo que diferentes intervenções podem ser combinadas de acordo com as características e os objetivos de cada paciente. Segundo ele, não existe um único procedimento capaz de produzir todos os resultados.

"A lipoaspiração, por exemplo, pode ser utilizada para retirar gordura de determinadas regiões e melhorar a definição corporal. Essa gordura, quando existe indicação e condições adequadas, pode ser utilizada em técnicas de enxertia para proporcionar volume e melhorar determinadas proporções. O resultado final depende muito mais do planejamento global do corpo do que de simplesmente aumentar o tamanho do glúteo", falou.

Antes e depois do corpo de Virginia Fonseca 1 de 9

Em vez de considerar apenas o tamanho dos glúteos, especialistas avaliam a relação entre cintura, quadril, coxas, distribuição de gordura e qualidade da pele.

"Em alguns pacientes, o que proporciona uma aparência mais projetada não é necessariamente colocar mais volume, mas retirar gordura de pontos estratégicos, definir a cintura e reposicionar ou acrescentar volume onde existe indicação", avaliou o cirurgião plástico Marcos Cassol, também ao jornal O Globo.

Entre as possibilidades está a lipoaspiração, usada para remover depósitos de gordura localizada e redefinir determinadas áreas. Quando há indicação, a gordura retirada pode ser preparada para uma lipoenxertia, técnica que utiliza o próprio tecido do paciente para acrescentar ou remodelar regiões específicas.

A aparência da região também pode mudar com variações de peso, gestações e envelhecimento, fatores que interferem na elasticidade da pele e na distribuição do tecido adiposo. Por isso, mesmo pessoas submetidas a técnicas semelhantes podem apresentar resultados bastante diferentes.

Antes e depois do rosto de Virginia Fonseca 1 de 15

Quanto custa uma transformação como essa?

Apesar de o valor de R$ 180 mil ter viralizado nas redes sociais, a quantia não pode ser tratada como uma referência fixa. O preço de cirurgias e tratamentos estéticos varia de acordo com a equipe escolhida, a estrutura hospitalar, a cidade, a técnica empregada e a complexidade de cada intervenção.