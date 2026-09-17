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Quanto custou o bolo de casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes? Doce teve inspiração nas pernas da apresentadora

Com 1,20 metro de altura, o bolo foi inspirado no número da sorte do chef e teria valor de carro popular

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:19

Casamento
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção Crédito: Nilson Versatti e Dani Versatti

O casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes teve direito a uma mesa de doces à altura da celebração luxuosa. Nesta quarta-feira (16), a apresentadora mostrou detalhes do bolo escolhido para a cerimônia realizada no último sábado (12), na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo.

O doce chamou atenção pelas dimensões. Com nove andares, a estrutura alcançava 1,20 metro de altura e foi planejada para carregar significados pessoais do casal.

Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
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Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia

Segundo Ana, os nove andares representam o número da sorte de Edu Guedes. Já a altura do bolo foi transformada em uma brincadeira com uma característica conhecida da apresentadora.

"O bolo tinha 9 andares, uma homenagem ao número da sorte do Edu Guedes, e tinha 1,20 m de altura, uma brincadeira carinhosa com o tamanho das minhas pernas", contou. Ao mostrar o resultado, Ana não economizou nos elogios: "O bolo mais lindo que eu já vi!!!!".

"Tudo foi pensado nos mínimos detalhes pela cake designer, que também assinou os doces, feitos com chocolate belga, e também os bem-casados mais gostosos dessa vida. Mais do que uma mesa linda, é uma parte da nossa história, cheio de significados e detalhes que fizeram esse dia ser ainda mais nosso", finalizou.

Quanto custou o bolo?

O preço do doce não foi divulgado oficialmente pelo casal ou pela equipe responsável pela celebração. Informações que circulam na internet, porém, apontam que o bolo teria custado cerca de R$ 30 mil.

Ana Hickmann se casou com Edu Guedes

Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
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Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram

O valor é tratado como uma estimativa não confirmada, assim como outras cifras atribuídas à festa. O casamento reuniu cerca de 150 convidados e teve inspiração italiana, com uma cerimônia ao ar livre realizada sob uma figueira centenária.

A celebração aconteceu sem sinal de celular ou Wi-Fi para os convidados e teve custo total estimado em R$ 5 milhões, segundo informações divulgadas sobre o evento, valor que também não foi confirmado oficialmente pelo casal.

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