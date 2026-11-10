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Quanto ganha César Ramos? Piloto apontado como affair de Virginia Fonseca pode receber valor impressionante por corrida

Automobilista de 37 anos disputa a Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro; valores variam conforme contratos, patrocínios e desempenho nas pistas

Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 22:06

Quanto ganha César Ramos, piloto apontado como novo affair de Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

O suposto romance com Virginia Fonseca colocou o piloto César Ramos, de 37 anos, no centro das conversas nas redes sociais. Depois de ter o nome associado ao da influenciadora durante os eventos do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, o automobilista passou a despertar curiosidade também sobre sua carreira e, principalmente, quanto pode ganhar nas pistas.

Embora os rendimentos individuais de César não sejam conhecidos publicamente, profissionais da Stock Car Pro Series podem alcançar valores expressivos. Estimativas atribuídas à Vicar, empresa responsável pela categoria, apontam que pilotos podem receber cerca de R$ 50 mil por mês, enquanto competidores de maior destaque podem ultrapassar R$ 100 mil por corrida.

Os números, no entanto, não representam necessariamente o salário do gaúcho. Não há informações públicas que confirmem quanto ele recebe atualmente ou qual é seu patrimônio pessoal.

Diferentemente de modalidades como o futebol, o automobilismo possui uma estrutura financeira na qual os rendimentos dependem de diferentes fontes. Patrocínios, contratos com montadoras, premiações e campanhas publicitárias podem compor a receita dos competidores.

César Ramos 1 de 4

As parcerias comerciais são especialmente importantes. Empresas investem na exposição de suas marcas em carros, capacetes, macacões e outros equipamentos utilizados durante as provas. Dependendo do acordo, os contratos também podem envolver participações em eventos e ações promocionais.

Outra possibilidade são as bonificações por resultados esportivos. Vitórias, pódios e posições de destaque podem render premiações, conforme os acordos estabelecidos em cada competição.

Parte desses recursos, entretanto, também pode ser destinada aos custos de manutenção dos veículos, preparação técnica, transporte e estrutura das equipes. Por isso, os valores movimentados em torno de um piloto não correspondem necessariamente à renda pessoal dele.

Natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, César Ramos começou no automobilismo ainda criança, aos sete anos, quando passou a competir no kart. A trajetória ganhou projeção internacional e teve um dos principais momentos em 2010, quando conquistou o título da Fórmula 3 Italiana. Na ocasião, também teve a oportunidade de testar um carro de Fórmula 1 da Ferrari.

Depois de disputar competições internacionais, o gaúcho chegou à Stock Car em 2014. No ano seguinte, passou a integrar regularmente o grid da categoria, acumulando experiência em provas nacionais.

A exposição recente de César Ramos começou após relatos de uma suposta aproximação com Virginia Fonseca durante uma festa realizada depois do GP de São Paulo de Fórmula 1. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, os dois teriam dançado juntos e passado um período em uma área reservada do evento.

O assunto ganhou ainda mais repercussão depois de uma provocação de Zé Felipe, ex-marido da influenciadora. Em publicação nas redes sociais, o cantor brincou com as especulações: “Você mudou… foi de cantor pra jogador e agora tá mexendo com piloto”.