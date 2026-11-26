LONGE DA TELEVISÃO

Quanto ganha o filho de Luciano Huck e Angélica? Aos 21 anos, jovem vira empresário

Joaquim Huck é um dos fundadores de uma corretora de seguros e lidera a área de Novos Negócios da empresa

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 23:38

Aos 21 anos, Joaquim Huck é sócio de uma corretora de seguros Crédito: Reprodução/Linkedin

Longe dos holofotes da televisão, Joaquim Huck, de 21 anos, decidiu investir em uma carreira no mercado financeiro. O primogênito de Luciano Huck e Angélica é um dos fundadores da Trya Seg, corretora de seguros que utiliza tecnologia e análise de dados na gestão de planos de saúde empresariais.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, o jovem administra a companhia ao lado dos sócios Bruno Autran, João Pedro Guerreiro e Luca Marco Antonio. Na empresa, Joaquim assumiu a liderança da área de Novos Negócios.

Quanto ganha Joaquim Huck?

Por ocupar uma posição de liderança e ser um dos fundadores da empresa, Joaquim pode receber rendimentos por meio de pró-labore, comissões e distribuição de lucros, dependendo da estrutura societária e dos resultados financeiros da corretora.

Angélica, Luciano Huck e os filhos 1 de 8

Entretanto, a remuneração do filho dos apresentadores, assim como o faturamento da empresa e sua participação societária, não foi divulgada publicamente. Por isso, não é possível determinar quanto o jovem ganha mensalmente.

Formação nos Estados Unidos

Antes de ingressar no mercado de seguros, Joaquim concluiu um curso de um ano voltado para corretores na New York University (NYU), nos Estados Unidos.

Atualmente, o jovem cursa Administração na Link School of Business, em São Paulo.

Em seu perfil no LinkedIn, Joaquim destacou que pretende utilizar a tecnologia para melhorar a relação entre empresas, funcionários e operadoras de saúde.