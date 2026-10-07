TELEVISÃO

Quanto ganha Renata Vasconcellos? Jornalista pode chegar a salário milionário na Globo

Âncora do Jornal Nacional deve receber reajuste na virada do ano e se tornar a mulher mais bem remunerada do jornalismo da emissora, segundo Alessandro Lo-Bianco

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:58

Renata Vasconcellos Crédito: Reprodução

Renata Vasconcellos pode entrar em 2027 com uma nova remuneração na Globo. Segundo informações divulgadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, a âncora do Jornal Nacional deverá passar por um reajuste salarial a partir da virada do ano e chegar a R$ 1 milhão por mês.

Atualmente, ainda de acordo com a informação publicada pelo colunista, Renata recebe cerca de R$ 800 mil mensais. Caso o novo valor seja confirmado, o aumento representará uma diferença de aproximadamente R$ 200 mil por mês.

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Com a atualização, Renata deverá se tornar a mulher mais bem remunerada entre os jornalistas da Globo, ocupando uma faixa salarial que até então era associada ao seu parceiro de bancada no Jornal Nacional, William Bonner.

A mudança ocorre em meio a uma nova fase do telejornalismo da emissora. Renata está à frente do principal telejornal da Globo desde 2014, quando passou a dividir a bancada do JN com Bonner. Ao longo dos anos, tornou-se um dos principais nomes do jornalismo da emissora.

Apesar da informação sobre o reajuste, a Globo não confirmou oficialmente o novo salário. Por isso, o valor de R$ 1 milhão deve ser tratado como uma previsão divulgada por Lo-Bianco, e não como uma remuneração já anunciada pela emissora.