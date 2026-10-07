Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto ganha Renata Vasconcellos? Jornalista pode chegar a salário milionário na Globo

Âncora do Jornal Nacional deve receber reajuste na virada do ano e se tornar a mulher mais bem remunerada do jornalismo da emissora, segundo Alessandro Lo-Bianco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:58

Renata Vasconcellos
Renata Vasconcellos Crédito: Reprodução

Renata Vasconcellos pode entrar em 2027 com uma nova remuneração na Globo. Segundo informações divulgadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, a âncora do Jornal Nacional deverá passar por um reajuste salarial a partir da virada do ano e chegar a R$ 1 milhão por mês.

Atualmente, ainda de acordo com a informação publicada pelo colunista, Renata recebe cerca de R$ 800 mil mensais. Caso o novo valor seja confirmado, o aumento representará uma diferença de aproximadamente R$ 200 mil por mês.

Renata Vasconcelos

Ana Paula Araújo registra o momento em que Renata Vasconcellos apareceu de surpresa na redação. por Reprodução/Instagram
A jornalista confundiu as datas e mostrou que o jornalismo está no sangue. por Reprodução/TV Globo
Renata chega ao trabalho antes do fim das férias e viraliza com a gafe. por Reprodução
Renata Vasconcellos apareceu na Globo um dia antes do previsto e divertiu os colegas por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Ana Paula Araújo registra o momento em que Renata Vasconcellos apareceu de surpresa na redação. por Reprodução/Instagram

Com a atualização, Renata deverá se tornar a mulher mais bem remunerada entre os jornalistas da Globo, ocupando uma faixa salarial que até então era associada ao seu parceiro de bancada no Jornal Nacional, William Bonner.

Leia mais

'Quem Ama Cuida': Adriana recebe proposta para se unir a Tiago e Silvana contra Pilar

Namorada de Giovani faz declaração ao cantor e destaca: ‘Amor sem interesse, sem maldade’

Aos 61 anos, avó de 12 netos bate próprio recorde mundial ao ficar 5 horas em prancha

Robyssão diz que queria ser personal trainer para pegar contato das alunas e viver cercado de mulheres: 'Vamos, agacha'

'Quem Ama Cuida': Pedro apresenta Heitor vivo a Adriana nesta terça-feira (6)

A mudança ocorre em meio a uma nova fase do telejornalismo da emissora. Renata está à frente do principal telejornal da Globo desde 2014, quando passou a dividir a bancada do JN com Bonner. Ao longo dos anos, tornou-se um dos principais nomes do jornalismo da emissora.

Apesar da informação sobre o reajuste, a Globo não confirmou oficialmente o novo salário. Por isso, o valor de R$ 1 milhão deve ser tratado como uma previsão divulgada por Lo-Bianco, e não como uma remuneração já anunciada pela emissora.

Se confirmado, o novo salário colocará Renata entre os profissionais mais bem pagos da televisão brasileira e reforçará a posição de destaque conquistada pela jornalista dentro da Globo.

Leia mais

Imagem - BTS anuncia ingressos extras limitados para shows em São Paulo; veja como comprar

BTS anuncia ingressos extras limitados para shows em São Paulo; veja como comprar

Imagem - Marina Ruy Barbosa presenteia cabeleireira trans Raphaella Gomez com cirurgia de silicone

Marina Ruy Barbosa presenteia cabeleireira trans Raphaella Gomez com cirurgia de silicone

Imagem - Aprenda a fazer bolo de banana caramelizada

Aprenda a fazer bolo de banana caramelizada

Mais recentes

Imagem - TV Globinho volta à Globo: quais desenhos estarão no programa e o que já foi confirmado sobre o retorno da atração

TV Globinho volta à Globo: quais desenhos estarão no programa e o que já foi confirmado sobre o retorno da atração
Imagem - Pedra de 10 kg usada como peso de porta desde 1939: era, na verdade, um meteorito de valor incalculável, com padrão só visto no espaço

Pedra de 10 kg usada como peso de porta desde 1939: era, na verdade, um meteorito de valor incalculável, com padrão só visto no espaço
Imagem - Aos 96 anos, Fernanda Montenegro retorna para 2ª temporada de 'Emergência 53'

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro retorna para 2ª temporada de 'Emergência 53'