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Quanto ganham César Tralli e Renata Lo Prete na Globo? Veja estimativas

Jornalistas estão entre os principais nomes do noticiário da emissora e tiveram ainda mais protagonismo após as recentes mudanças no jornalismo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21:11

Veja quanto César Tralli e Renata Lo Prete podem ganhar por mês na Globo, segundo estimativas divulgadas pela imprensa
Veja quanto César Tralli e Renata Lo Prete podem ganhar por mês na Globo, segundo estimativas divulgadas pela imprensa Crédito: Divulgação/TV Globo

César Tralli e Renata Lo Prete estão entre os jornalistas que ganharam espaço de destaque na Globo nos últimos anos. Com a reformulação da equipe de jornalismo da emissora, os dois passaram a ocupar funções estratégicas em telejornais e grandes coberturas nacionais.

Os valores atribuídos aos salários dos apresentadores, porém, não são divulgados oficialmente pela Globo. As cifras que circulam na imprensa são estimativas de bastidores e podem sofrer alterações conforme contratos, bonificações e outros acordos comerciais.

Renata Lo Prete

Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
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Renata Lo Prete por Reprodução

Segundo informações divulgadas pelo colunista André Romano, do Observatório da TV, Tralli recebe atualmente cerca de R$ 350 mil por mês. A estimativa representa aproximadamente R$ 4,2 milhões por ano em remuneração.

Antes de chegar ao Jornal Nacional, o jornalista comandava o Jornal Hoje, quando o salário estimado era de cerca de R$ 120 mil mensais.

Renata Lo Prete também está entre os nomes mais valorizados

À frente do Jornal da Globo, Renata Lo Prete também aparece em levantamentos sobre os maiores salários do jornalismo da emissora. Estimativas divulgadas pela imprensa especializada apontam uma remuneração próxima de R$ 500 mil por mês, o que equivaleria a cerca de R$ 6 milhões por ano.

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A jornalista tem uma longa trajetória no jornalismo e se tornou uma das principais referências da Globo em coberturas políticas e eleitorais. Seu trabalho ganhou ainda mais visibilidade em grandes acontecimentos nacionais.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução
César Tralli e Rafa Justus por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli e Ticiane Pinheiro curtem férias na Bahia por Reprodução/ Instagram
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Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram

Tralli, por sua vez, ampliou sua presença na programação após assumir a bancada do Jornal Nacional, ao lado de Renata Vasconcellos. Ele também passou a ocupar funções de destaque em coberturas eleitorais.

Nas Eleições 2026, o jornalista comandou pela primeira vez como titular a tradicional Marcha da Apuração, responsável por acompanhar a divulgação dos resultados do primeiro turno. Ele também participou da cobertura dos debates presidenciais da emissora.

Apesar das cifras que circulam no mercado, não há confirmação oficial dos salários individuais de Tralli e Renata Lo Prete. Os valores, portanto, devem ser tratados como estimativas e não como remunerações oficialmente informadas pela Globo.

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