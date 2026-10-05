TELEVISÃO

Quanto ganham César Tralli e Renata Lo Prete na Globo? Veja estimativas

Jornalistas estão entre os principais nomes do noticiário da emissora e tiveram ainda mais protagonismo após as recentes mudanças no jornalismo

Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21:11

Veja quanto César Tralli e Renata Lo Prete podem ganhar por mês na Globo, segundo estimativas divulgadas pela imprensa Crédito: Divulgação/TV Globo

César Tralli e Renata Lo Prete estão entre os jornalistas que ganharam espaço de destaque na Globo nos últimos anos. Com a reformulação da equipe de jornalismo da emissora, os dois passaram a ocupar funções estratégicas em telejornais e grandes coberturas nacionais.

Os valores atribuídos aos salários dos apresentadores, porém, não são divulgados oficialmente pela Globo. As cifras que circulam na imprensa são estimativas de bastidores e podem sofrer alterações conforme contratos, bonificações e outros acordos comerciais.

Renata Lo Prete 1 de 5

Segundo informações divulgadas pelo colunista André Romano, do Observatório da TV, Tralli recebe atualmente cerca de R$ 350 mil por mês. A estimativa representa aproximadamente R$ 4,2 milhões por ano em remuneração.

Antes de chegar ao Jornal Nacional, o jornalista comandava o Jornal Hoje, quando o salário estimado era de cerca de R$ 120 mil mensais.

Renata Lo Prete também está entre os nomes mais valorizados

À frente do Jornal da Globo, Renata Lo Prete também aparece em levantamentos sobre os maiores salários do jornalismo da emissora. Estimativas divulgadas pela imprensa especializada apontam uma remuneração próxima de R$ 500 mil por mês, o que equivaleria a cerca de R$ 6 milhões por ano.

A jornalista tem uma longa trajetória no jornalismo e se tornou uma das principais referências da Globo em coberturas políticas e eleitorais. Seu trabalho ganhou ainda mais visibilidade em grandes acontecimentos nacionais.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro 1 de 11

Tralli, por sua vez, ampliou sua presença na programação após assumir a bancada do Jornal Nacional, ao lado de Renata Vasconcellos. Ele também passou a ocupar funções de destaque em coberturas eleitorais.

Nas Eleições 2026, o jornalista comandou pela primeira vez como titular a tradicional Marcha da Apuração, responsável por acompanhar a divulgação dos resultados do primeiro turno. Ele também participou da cobertura dos debates presidenciais da emissora.