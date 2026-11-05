CACHÊS MILIONÁRIOS

Quanto Jorge & Mateus podem ter perdido com shows cancelados

Dupla foi retirada das programações de Réveillon de Fortaleza e Recife após polêmica envolvendo declaração política de Jorge; contratos anteriores ajudam a estimar valores que deixaram de receber

Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 21:27

Jorge & Mateus foram alvo de críticas após a confirmação de shows no Nordeste Crédito: Reprodução

O cancelamento de dois shows de Jorge & Mateus nas festas de Réveillon de Fortaleza e Recife pode representar uma perda de até R$ 2 milhões em cachês para a dupla sertaneja. O valor é uma estimativa baseada em contratos de apresentações anteriores, já que os pagamentos previstos para os eventos nas duas capitais não foram divulgados oficialmente.

Um dos parâmetros é o contrato da dupla com o Festival Virada Salvador, em 31 de dezembro de 2025. Na ocasião, os artistas receberam R$ 1 milhão, conforme registro publicado no Diário Oficial do município. Com base nesse valor, duas apresentações de porte semelhante poderiam representar até R$ 2 milhões em receitas.

Jorge & Mateus 1 de 8

Os cachês da dupla, no entanto, variam conforme o evento e a contratação. No São João de Petrolina, em 2025, Jorge & Mateus receberam R$ 900 mil. O mesmo valor foi solicitado para uma apresentação em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, naquele ano. Em 2024, o pagamento em Petrolina havia sido de R$ 800 mil.

Em outra ocasião, o valor foi ainda maior: em fevereiro de 2025, a dupla recebeu R$ 1,5 milhão por um show no principal evento de Carnaval de São Luís, no Maranhão.

Por que Jorge & Mateus tiveram shows cancelados?

As apresentações foram retiradas das programações de Réveillon de Fortaleza e Recife após a repercussão de uma declaração política de Jorge. Durante um encontro com artistas sertanejos, o cantor afirmou: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”, em manifestação de apoio a Flávio Bolsonaro.

A polêmica gerou pedidos de boicote nas redes sociais. Em seguida, as prefeituras das duas capitais anunciaram o cancelamento das apresentações. Em Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão afirmou que os cachês seriam pagos por patrocinadores e que o cancelamento foi acordado entre as partes para evitar que a controvérsia tirasse o foco da festa.

No Recife, o prefeito Victor Marques justificou a decisão dizendo que o Réveillon deveria reunir o público em um ambiente de alegria, respeito e harmonia.