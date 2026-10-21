POLÊMICA

Quanto Malévola pagou para deixar a prisão no Egito? Valor surpreende

Influenciadora e amiga foram liberadas após pagamento, mas ainda enfrentam pendências legais no país e não têm data confirmada para voltar ao Brasil.

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 19:09

Malévola Alves e a amiga Bruna Mercatelli foram liberadas após pagarem fiança no Egito Crédito: Reprodução

A influenciadora brasileira Malévola Alves, de 22 anos, pagou uma fiança de 110 mil libras egípcias, cerca de R$ 10,1 mil, para deixar a prisão no Egito. Ela e a amiga Bruna Mercatelli foram detidas em Alexandria na terça-feira (20), após a circulação de vídeos nas redes sociais que motivaram uma investigação das autoridades locais.

A informação sobre o pagamento foi confirmada pela equipe da influenciadora nesta quarta-feira (21). A defesa também comunicou que as duas brasileiras foram liberadas. Apesar disso, ainda não há uma data definida para o retorno delas ao Brasil.

A soltura não significa necessariamente o encerramento do caso. As duas continuam sujeitas aos procedimentos legais no Egito, enquanto representantes jurídicos e diplomáticos acompanham a situação.

Por que Malévola foi presa?

A detenção ocorreu após a divulgação de vídeos em que as influenciadoras aparecem interagindo fisicamente com homens dentro de um carro e em espaços públicos. O Ministério do Interior do Egito afirmou que as imagens mostravam comportamentos considerados obscenos, gestos de conotação sexual e abordagens que poderiam configurar importunação de pedestres.

Malévola Alves foi detida no Egito 1 de 8

Segundo as autoridades egípcias, as brasileiras teriam admitido que produziram os vídeos com o objetivo de aumentar o número de visualizações nas redes sociais.

Antes da confirmação da prisão, Malévola relatou nas redes sociais que ela e a amiga haviam sido abordadas por policiais durante um passeio turístico. Na ocasião, afirmou que os passaportes foram recolhidos e que as duas foram levadas a uma delegacia.

A influenciadora também levantou a possibilidade de motivação transfóbica na abordagem, após relatar questionamentos dos agentes sobre sua identidade de gênero. Essa hipótese, porém, não foi confirmada pelas autoridades.

Retorno ao Brasil é incerto

A Embaixada do Brasil no Cairo acompanha o caso e mantém contato com representantes envolvidos na defesa das influenciadoras. Mesmo após a liberação, a viagem de volta depende da resolução dos trâmites necessários no Egito.