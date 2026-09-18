'Quanto talento': Filha de ator famoso estreia como cantora aos 17 anos e emociona; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:47
Aos 17 anos, Antonia Grassi deu o primeiro passo na carreira musical com um show na última quarta-feira (16) na Casa Camolese, localizada no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. A jovem é caçula do ator Antônio Grassi e da produtora Ciça Castello.
Na plateia, o pai acompanhou de perto a estreia acompanhado de amigos e rostos conhecidos do meio artístico. Entre os presentes estava a atriz Claudia Abreu, que levou as filhas e se emocionou com o show.
Antonia Grassi, filha de Antônio Grassi e Ciça Castello
Nas redes sociais, Claudia celebrou a trajetória da jovem: "O tempo é mesmo uma coisa muito bonita. Ainda ontem a Antonia era uma pré-adolescente cheia de atitude que cantava junto com a minha filha nas nossas viagens por aí. Pois ela cresceu e ontem fui com as minhas meninas assistir ao seu primeiro show. Choramos. Amamos, Antonia! Quanto talento e segurança! Antônia Grassi, esse é o nome dessa nova cantora que vocês ainda vão escutar muito por aí".
O setlist da estreia apostou em clássicos da música popular brasileira. Antonia interpretou faixas como 'Nuvem negra' (de Djavan, eternizada por Gal Costa) e 'À francesa' (sucesso com Marina Lima).
Além da música, Antonia acumula experiências artísticas. Ela estuda no tradicional O Tablado, escola que formou nomes como Malu Mader, e integra o casting da agência de modelos Rio 40 Graus, dividindo a rotina entre os palcos e campanhas publicitárias.