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Quanto vai custar o show de Shakira em Salvador? Preços dos ingressos vazam, e valor mais caro passa de R$ 3 mil

Valores que teriam aparecido antecipadamente no site de vendas; pré-venda para fãs começa nesta segunda-feira (23)

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11:17

Shakira Crédito: Reprodução/Instagram

Os supostos preços dos ingressos para o show de Shakira em Salvador começaram a circular antes mesmo da abertura oficial das vendas. Na noite deste domingo (22), fãs teriam conseguido visualizar os valores por alguns minutos no site da Fever, plataforma responsável pela comercialização das entradas. A pré-venda exclusiva para pessoas cadastradas no site oficial da cantora está prevista para começar nesta segunda-feira (23), ao meio-dia.

As informações foram divulgadas pelo Portal Shakira. A tabela antecipada apresenta diferentes setores, com preços que variam conforme a localização e a modalidade de ingresso. O valor mais alto identificado é o do Lounge Premium, cuja entrada inteira aparece por R$ 3.120, já com a taxa de reserva.

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A apresentação faz parte da turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” e acontecerá no dia 6 de janeiro de 2027. O show será realizado na Arena Fonte Nova e integra a programação do Verão Atmo/Sphere Bahia.

Confira os supostos preços por setor

Pit 1 e Pit 2: a entrada inteira aparece por R$ 1.620, sendo R$ 1.350 do valor-base e R$ 270 de taxa de reserva. Já a meia-entrada custa R$ 810, com R$ 675 de valor-base e R$ 135 de taxa.

Front Stage: o ingresso inteiro aparece por R$ 1.188, incluindo R$ 990 de valor-base e R$ 198 de taxa de reserva. A meia-entrada sai por R$ 594, sendo R$ 495 mais R$ 99 de taxa.

Venda de ingressos para show de Shakira em Salvador começa nesta quinta (26) Crédito: Reprodução

Pista: a entrada inteira custa R$ 828, com R$ 690 de valor-base e R$ 138 de taxa. Para meia-entrada, o total é de R$ 414, dividido entre R$ 345 e R$ 69 de taxa.

Arquibancada Intermediária Leste: o ingresso inteiro aparece por R$ 948, sendo R$ 790 de valor-base e R$ 158 de taxa de reserva. A meia-entrada custa R$ 474, com R$ 395 mais R$ 79 de taxa.

Arquibancada Superior Leste e Norte: a entrada inteira está indicada por R$ 708, incluindo R$ 590 de valor-base e R$ 118 de taxa. A meia-entrada aparece por R$ 354, com R$ 295 mais R$ 59 de taxa.

Arquibancada Leste Inferior: o ingresso inteiro custa R$ 1.068, sendo R$ 890 de valor-base e R$ 178 de taxa de reserva. A meia-entrada aparece por R$ 534, com R$ 445 mais R$ 89 de taxa.

Arquibancada Oeste Inferior: os valores são os mesmos do setor Leste Inferior. A entrada inteira aparece por R$ 1.068, enquanto a meia-entrada custa R$ 534, já com as respectivas taxas.

Lounge Premium: o setor apresenta apenas o valor da entrada inteira, de R$ 3.120, composto por R$ 2.600 de valor-base e R$ 520 de taxa de reserva.

Supostos valores para o show de Shakira em Salvador Crédito: Reprodução

Os valores ainda são tratados como supostos, já que foram visualizados antecipadamente na plataforma e dependem da confirmação oficial.

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda exclusiva para fãs cadastrados no site oficial de Shakira começa nesta segunda-feira (23), às 12h. Já a venda geral, aberta também para quem não está inscrito na plataforma da cantora, está prevista para quinta-feira (26), em três etapas.

Às 10h, começa uma venda exclusiva e limitada para cadastrados. A partir das 11h, os ingressos estarão disponíveis no ponto de venda físico, localizado no terceiro piso do Shopping da Bahia. Já às 12h, será aberta a venda online, pelo site da Fever.