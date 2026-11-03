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Quanto vale a fortuna de Marina Ruy Barbosa? Estimativa chega a R$ 40 milhões

Com carreira iniciada na infância, contratos publicitários milionários, imóveis de luxo e uma marca de moda negociada por mais de R$ 30 milhões, atriz construiu patrimônio além da televisão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 21:28

Marina Ruy Barbosa construiu uma trajetória que vai da televisão aos negócios milionários
Marina Ruy Barbosa construiu uma trajetória que vai da televisão aos negócios milionários Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 31 anos, Marina Ruy Barbosa transformou a fama conquistada ainda na infância em uma carreira que vai muito além da televisão. Uma das atrizes mais conhecidas de sua geração, ela construiu fontes de renda no mercado publicitário, no universo da moda e no setor imobiliário. Um levantamento do CORREIO reúne informações sobre os principais negócios, investimentos e bens associados à artista para dimensionar sua trajetória financeira.

Um dos movimentos empresariais mais expressivos foi a negociação da Ginger, marca de roupas criada por Marina em 2020, durante a pandemia. A operação foi avaliada em mais de R$ 30 milhões. O negócio marcou uma nova etapa na trajetória da atriz como empresária, consolidando sua presença no mercado de moda.

Mansão de Marina Ruy Barbosa

Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
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Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
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Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução

A negociação, entretanto, não significa que todo esse valor tenha sido recebido diretamente por Marina. O montante corresponde à operação empresarial, e o valor líquido destinado à atriz depende de fatores como participação societária, condições contratuais e eventuais obrigações financeiras.

Ginger: o negócio milionário de Marina

A marca surgiu em julho de 2020, a partir do interesse de Marina pelo universo fashion. O lançamento teve forte procura, com as primeiras peças esgotadas em menos de 12 horas. Com o crescimento da operação, a Ginger ampliou sua presença no varejo, conquistou espaço em lojas físicas e passou a integrar o portfólio de negócios da atriz.

Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram
Luma Costa - Atriz e empresária, foi amiga de Marina por duas décadas e confirmou publicamente o fim da relação por Reprodução/Instagram
Lala Rudge — Empresária e influenciadora de moda, criticou publicamente a postura de Marina durante a repercussão do caso por Reprodução
Shantal — Influenciadora digital, demonstrou apoio às críticas feitas por Lala Rudge à atriz por Reprodução
Nati Vozza — Empresária e influenciadora, teve mensagens privadas atribuídas a uma conversa com Marina divulgadas nas redes sociais. por Reprodução
Camila Queiroz - Atriz que entrou na conversa após deixar de seguir Marina nas redes sociais, mas negou envolvimento na briga com Luma Costa por Reprodução
João Vicente de Castro - Ator e apresentador, saiu em defesa de Marina e classificou a repercussão como uma tentativa de cancelamento por Reprodução/Instagram @guilhermeerrocha
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Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram

Os resultados comerciais também chamaram atenção. Em seu primeiro ano, a empresa registrou crescimento expressivo no faturamento, consolidando-se como uma iniciativa relevante no mercado de moda brasileiro.

Publicidade também movimenta a fortuna da atriz

A imagem de Marina é outro ativo importante. Ao longo de mais de duas décadas de carreira, ela estrelou campanhas de marcas de diferentes segmentos, incluindo beleza, moda, automóveis e produtos de luxo.

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
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Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
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Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
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Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram

Em 2019, uma estimativa de mercado apontava que uma publicação publicitária da atriz no Instagram poderia custar a partir de R$ 100 mil. Na época, ela reunia aproximadamente 33,5 milhões de seguidores. O valor é uma referência histórica e não representa necessariamente os cachês praticados atualmente.

A atriz também mantém parcerias de grande visibilidade com empresas nacionais e internacionais, ampliando sua presença comercial para além dos trabalhos como atriz.

Imóveis de luxo fazem parte dos investimentos

O patrimônio imobiliário também aparece entre os bens associados à artista. Uma residência de Marina na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi avaliada em aproximadamente R$ 11 milhões a R$ 12 milhões, considerando imóveis de características semelhantes na região.

Outro investimento foi um apartamento de quatro suítes no empreendimento Daslu Residente, nos Jardins, em São Paulo, com valor divulgado de aproximadamente R$ 6 milhões. A unidade foi adquirida em uma negociação envolvendo Marina e o empresário Abdul Fares, e tem previsão de entrega para 2028.

A atriz também já compartilhou detalhes de sua residência nas redes sociais, mostrando ambientes sofisticados, obras de arte, peças de grife e uma decoração que acompanha seu estilo de vida.

Afinal, qual é a fortuna de Marina Ruy Barbosa?

Não existe uma cifra pública e comprovada que permita determinar o patrimônio líquido de Marina Ruy Barbosa. Os valores associados aos seus negócios, imóveis e contratos publicitários ajudam a dimensionar sua capacidade de geração de renda, mas não podem ser somados diretamente para estabelecer uma fortuna pessoal.

A negociação da Ginger, por exemplo, ultrapassou R$ 30 milhões, mas não há informações públicas suficientes sobre a participação societária exata da atriz, os custos da operação e o valor líquido que ela recebeu. Da mesma forma, imóveis adquiridos em conjunto não podem ser contabilizados integralmente como patrimônio individual.

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