Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quarto bagunçado esconde um 'segredo': os psicólogos dizem o que a desordem de roupas e os objetos fora do lugar revelam sobre você

Roupas espalhadas e objetos fora do lugar podem estar relacionados à rotina, à responsabilidade e até à forma de pensar

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:09

Estudos citados por psicólogos também apontam um detalhe surpreendente: em alguns casos, a desordem pode favorecer a criatividade
Estudos citados por psicólogos também apontam um detalhe surpreendente: em alguns casos, a desordem pode favorecer a criatividade Crédito: Pexels

Roupas espalhadas, objetos fora do lugar e uma rotina que nunca parece entrar nos eixos podem estar ligados a hábitos e comportamentos do dia a dia.

Você olha para o quarto e pensa: “depois eu arrumo”. O problema é que o “depois” pode virar amanhã, depois de amanhã e, quando você percebe, a bagunça já tomou conta do ambiente.

Feng Shui e a organização dos quartos

Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Feng Shui: o quarto deve ter paz. Fotos de quem partiu trazem saudade, e não descanso por Costa do Sauípe/Divulgação
Quarto bagunçado, sono pesado. Feng Shui orienta que quarto deve ter ordem e vida nas imagens ao redor por Gerada por IA
Quarto organizado, mente em paz. Feng Shui valoriza espaços leves e harmoniosos por Divulgação/Hotel Morriot
Cama arrumada e espaço limpo trazem paz. Feng Shui vê o quarto como seu templo pessoal (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
A decoração do quarto do casal pode favorecer o relacionamento (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Bagunça no quarto, confusão na mente. Feng Shui aposta em harmonia visual e energética (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Feng Shui diz: seu quarto deve acolher, não pesar. A ordem faz a energia circular melhor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Quando o quarto está bagunçado, a energia trava (Imagem: ninoon | Shutterstock) por Imagem: ninoon | Shutterstock
eng Shui ensina que cada coisa no lugar é caminho aberto para o equilíbrio interior (Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia
Feng Shui: a energia do quarto começa pela ordem dos objetos (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem
Os quartos devem ter luzes quentes para um ambiente confortável (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem) por
1 de 12
Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Mais do que uma questão estética, a desorganização do quarto pode acompanhar determinados padrões de comportamento, especialmente quando se torna constante.

Quando a bagunça deixa de ser apenas bagunça

Um quarto desarrumado, por si só, não permite definir a personalidade de alguém. A questão aparece quando a desorganização faz parte de uma rotina em que também existe dificuldade para estabelecer horários, manter hábitos e lidar com determinadas responsabilidades.

Nesse cenário, o ambiente pode acabar refletindo um pouco da maneira como a pessoa organiza, ou deixa de organizar, outras áreas da vida.

A rotina também pode sentir os efeitos

Manter uma rotina exige pequenas decisões todos os dias: guardar objetos, organizar horários, cumprir tarefas e lidar com aquilo que precisa ser feito. Quando essas ações são constantemente adiadas, a desorganização pode se acumular.

Leia mais

Imagem - Jovens estão abandonando o convívio social, se isolando por meses dentro de casa, e fenômeno pode ser sinal de alerta à saúde mental

Jovens estão abandonando o convívio social, se isolando por meses dentro de casa, e fenômeno pode ser sinal de alerta à saúde mental

Imagem - Regra dos 3 Cs no relacionamento: psicologia revela o segredo para qualquer relação amorosa dar certo

Regra dos 3 Cs no relacionamento: psicologia revela o segredo para qualquer relação amorosa dar certo

O quarto, então, deixa de ser apenas um espaço bagunçado e passa a acompanhar uma rotina igualmente irregular.

Não significa que toda pessoa que deixa a cama desarrumada ou acumula roupas tenha dificuldade com responsabilidades. O comportamento precisa ser observado dentro do contexto de cada indivíduo.

Por que é tão fácil deixar para depois?

Existe uma diferença entre simplesmente não estar com vontade de arrumar e transformar o adiamento em um padrão.

Em muitos momentos, organizar o quarto parece uma tarefa pequena, mas exige uma sequência de ações: recolher objetos, separar roupas, guardar o que está espalhado e decidir o destino de cada coisa.

Quando a pessoa evita constantemente esse processo, a tarefa cresce e pode ficar ainda mais difícil de começar.

O ambiente pode acompanhar os hábitos

A relação entre espaço e comportamento chama atenção justamente porque o quarto é um dos ambientes mais pessoais da casa.

É ali que muitas pessoas começam e terminam o dia. Por isso, os hábitos acumulados naquele espaço podem acabar ficando visíveis na própria organização do ambiente.

Uma rotina sem horários definidos pode caminhar lado a lado com objetos acumulados, roupas espalhadas e tarefas domésticas deixadas para outro momento.

Bagunça não é sinônimo de personalidade

É importante evitar interpretações automáticas.

Uma pessoa pode ter um quarto desorganizado e, ao mesmo tempo, ser extremamente responsável em outras áreas da vida. Da mesma forma, manter tudo perfeitamente arrumado não significa que todos os aspectos da rotina estejam igualmente organizados.

O que chama atenção é o padrão persistente de comportamento, e não uma situação isolada.

Por isso, antes de olhar para uma pilha de roupas e tirar conclusões sobre alguém, vale lembrar que organização também envolve hábitos, prioridades e o momento vivido por cada pessoa.

E, às vezes, aquela arrumação que parece tão difícil de começar pode ser simplesmente uma tarefa que foi sendo adiada até ficar grande demais.

Tags:

Ciência Comportamento Psicologia

Mais recentes

Imagem - Setembro chega com portas abertas para estes 4 signos, e sorte e prosperidade podem aparecer onde menos esperam

Setembro chega com portas abertas para estes 4 signos, e sorte e prosperidade podem aparecer onde menos esperam
Imagem - Cantor sertanejo morre aos 54 anos após luta contra leucemia; irmão gêmeo foi doador de medula: 'No fim, seu corpo não suportou'

Cantor sertanejo morre aos 54 anos após luta contra leucemia; irmão gêmeo foi doador de medula: 'No fim, seu corpo não suportou'
Imagem - Ela já esteve em outro reality da Record, mudou completamente o visual e agora está confirmada em A Fazenda 18; saiba quem é

Ela já esteve em outro reality da Record, mudou completamente o visual e agora está confirmada em A Fazenda 18; saiba quem é