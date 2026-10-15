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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:38
Quase três décadas depois de conquistarem o público como Rick O'Connell e Evelyn Carnahan, Brendan Fraser e Rachel Weisz foram flagrados juntos novamente. A dupla apareceu caracterizada nos bastidores de A Múmia 4 durante gravações externas em Londres, na quarta-feira (14).
Filme 'A Múmia' (1999)
Nas imagens que circulam pelas redes sociais, Fraser surge com camisa xadrez, calça jeans e casaco, enquanto Weisz veste um figurino vermelho de época. A química entre os dois chamou atenção, os artistas foram vistos conversando e sorrindo entre as cenas, marcando a volta oficial dos protagonistas originais à franquia.
Confirmada no ano passado, a nova produção tem comando dos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, conhecidos pelo terror cômico 'Casamento Sangrento' e pelas recentes sequências da franquia 'Pânico'. A produção segue nas mãos de Sean Daniel, responsável pelos filmes clássicos lançados na virada dos anos 2000.
De acordo com o The Hollywood Reporter, o longa funcionará como continuação direta de 'O Retorno da Múmia' (2001), desconsiderando a história apresentada no terceiro filme, lançado em 2007. Vale lembrar que o longa de 1999 foi um fenômeno mundial de bilheteria, superando a marca de US$ 422 milhões em ingressos vendidos.
Além do casal central, o elenco traz de volta rostos familiares, como Kevin J. O'Connor e Oded Fehr, ao lado de nomes como Numan Acar e Michal Johnston. Com filmagens em andamento na Europa, A Múmia 4 tem lançamento marcado para o dia 15 de outubro de 2027.