CINEMA

Quase 30 anos depois, Brendan Fraser e Rachel Weisz gravam 'A Múmia 4'; veja antes e depois

Atores reviveram o casal Rick e Evelyn em gravações em Londres

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:38

Brendan Frase e Rachel Weisz em "A Múmia" (1999) Crédito: Reprodução

Quase três décadas depois de conquistarem o público como Rick O'Connell e Evelyn Carnahan, Brendan Fraser e Rachel Weisz foram flagrados juntos novamente. A dupla apareceu caracterizada nos bastidores de A Múmia 4 durante gravações externas em Londres, na quarta-feira (14).

Filme 'A Múmia' (1999) 1 de 6

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, Fraser surge com camisa xadrez, calça jeans e casaco, enquanto Weisz veste um figurino vermelho de época. A química entre os dois chamou atenção, os artistas foram vistos conversando e sorrindo entre as cenas, marcando a volta oficial dos protagonistas originais à franquia.

Rachel Weisz and Brendan Fraser reunite on set of the new Mummy movie (part2) https://t.co/FZKmnkK1L8 — Rachel Weisz News (@RachelWeiszNews) October 14, 2026

Confirmada no ano passado, a nova produção tem comando dos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, conhecidos pelo terror cômico 'Casamento Sangrento' e pelas recentes sequências da franquia 'Pânico'. A produção segue nas mãos de Sean Daniel, responsável pelos filmes clássicos lançados na virada dos anos 2000.

De acordo com o The Hollywood Reporter, o longa funcionará como continuação direta de 'O Retorno da Múmia' (2001), desconsiderando a história apresentada no terceiro filme, lançado em 2007. Vale lembrar que o longa de 1999 foi um fenômeno mundial de bilheteria, superando a marca de US$ 422 milhões em ingressos vendidos.