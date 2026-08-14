SAÚDE

'Quase fui de arrasta': vencedor do 'MasterChef' faz alerta após internação por infecção grave no olho

César Yukio revelou ter sido internado com celulite pós-septal após confundir lesão com terçol

Kamila Macedo

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 22:31

César Yukio fez alerta aos seguidores sobre infecção grave no olho Crédito: Reprodução/Instagram

O chef César Yukio fez um alerta aos seguidores após passar por um problema de saúde. O campeão da primeira temporada do MasterChef Confeitaria precisou ser hospitalizado às pressas para tratar uma celulite pós-septal, infecção severa na região dos olhos.

"Eu quase fui de arrasta. Eu achei que isso era só um pontinho no meu olho. Pouco tempo depois eu estava internado tomando antibiótico na veia", desabafou o cozinheiro no começo do vídeo publicado nas redes sociais na última terça-feira (11).

César contou que tinha notado uma pequena marca branca na parte interna da pálpebra, mas achou que se tratava de uma espinha ou terçol. Na época, ele acreditou que o incômodo estivesse resolvido assim que o ponto estourou.

Segundo ele, o quadro evoluiu com rapidez. Seu olho avermelhou bastante e surgiu uma incômoda sensação de corpo estranho, similar a um grão de areia, embora a visão continuasse normal.

Ao perceber o aumento do inchaço, César buscou atendimento médico. Após passar por exames de tomografia e ressonância magnética, veio o diagnóstico da infecção, chamada de celulite pós-septal, que já avançava para áreas mais profundas além da cavidade ocular.

"Eu tinha que correr para o tratamento, porque senão eu podia perder a visão, podia virar meningite, podia ir de arrasta", relembrou.

Diante da gravidade, o chef deu entrada no Hospital Paulistano, onde permaneceu internado sob cuidados médicos recebendo medicação intravenosa. Após o susto, fez questão de expressar gratidão à equipe responsável pelo seu atendimento e usou a própria experiência para conscientizar o público. "Um olho vermelho não é sempre conjuntivite ou só uma irritação", alertou Yukio.

César Yukio, vencedor do MasterChef Confeitaria 2024 1 de 8

O confeiteiro também orientou seus seguidores a prestarem atenção em sintomas como dores, pressão ocular e inchaços repentinos. "Quando alguma coisa no seu corpo está piorando rápido, não ignore, procure ajuda. Seu corpo dá sinais, escute", finalizou.

César Yukio foi o grande vencedor da primeira temporada do MasterChef Confeitaria, exibida entre novembro e dezembro de 2024. O chef se destacou por incorporar ingredientes da culinária japonesa – como missô, wasabi e shoyu –, durante os desafios da competição culinária que focava, essencialmente, no preparo de doces.