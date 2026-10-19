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Quase quatro anos após morte de Pelé, herdeiros ainda não receberam fortuna de até R$ 80 milhões; entenda

Imóveis do Rei do Futebol foram colocados à venda para quitar dívidas deixadas pelo ex-jogador antes da divisão do patrimônio entre os familiares

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05:00

Pelé virou adjetivo e está no dicionário Michaelis
Pelé virou adjetivo e está no dicionário Michaelis Crédito: Jorge Bispo/CBF

Quase quatro anos após a morte de Pelé, os herdeiros do Rei do Futebol ainda aguardam a conclusão do inventário para receber a parte que lhes cabe no patrimônio do ex-jogador. Avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões a R$ 80 milhões, a fortuna inclui imóveis e outros bens, mas pendências financeiras precisam ser resolvidas antes da distribuição.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Jeff Benício, do Terra, casas, salas comerciais e flats pertencentes ao patrimônio de Pelé foram colocados à venda. O dinheiro arrecadado deverá ser utilizado para pagar dívidas com credores, incluindo instituições bancárias.

Mansão vive estado de abandono

Antes e depois da mansão de Pelé por Reprodução
Mansão antes e depois por Reprodução
Mansão antes e depois por Reprodução
Filhos de Pelé por Reprodução
Trecho do vídeo de Luan Daniel mostrando a mansão de Pelé por Reprodução/YouTube
Trecho do vídeo de Luan Daniel mostrando a mansão de Pelé por Reprodução/YouTube
Trecho do vídeo de Luan Daniel mostrando a mansão de Pelé por Reprodução/YouTube
Trecho do vídeo de Luan Daniel mostrando a mansão de Pelé por Reprodução/YouTube
Trecho do vídeo de Luan Daniel mostrando a mansão de Pelé por Reprodução/YouTube
Trecho do vídeo de Luan Daniel mostrando a mansão de Pelé por Reprodução/YouTube
Trecho do vídeo de Luan Daniel mostrando a mansão de Pelé por Reprodução/YouTube
Trecho do vídeo de Luan Daniel mostrando a mansão de Pelé por Reprodução/YouTube
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Antes e depois da mansão de Pelé por Reprodução

Somente depois da quitação das obrigações financeiras será possível determinar quanto efetivamente restará para os beneficiários da herança. Até o momento, não há previsão para o encerramento do inventário.

Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em São Paulo, após enfrentar um câncer de cólon. Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, o brasileiro conquistou três Copas do Mundo e construiu uma carreira que ultrapassou os limites dos gramados. Apesar da fama internacional, o patrimônio estimado do ex-atleta é inferior às fortunas acumuladas por alguns dos principais jogadores da atualidade.

A divisão dos bens foi estabelecida em testamento. De acordo com as informações divulgadas, Pelé destinou 30% de seu patrimônio à viúva, Márcia Aoki, enquanto os outros 70% foram reservados aos demais beneficiários, respeitadas as regras sucessórias.

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Entre os familiares mencionados na partilha estão os filhos Edinho, Jennifer, Kelly, Flávia, Joshua e Celeste, além de Gemima, apontada como filha socioafetiva, e dos netos Octavio e Gabriel, descendentes de Sandra Regina, filha de Pelé que morreu em 2006.

A quantidade de beneficiários e as diferentes situações familiares tornam o procedimento mais complexo, especialmente porque a partilha depende da identificação dos bens, do pagamento de dívidas e da definição dos direitos de cada herdeiro.

A condução do inventário também passou por mudanças. Inicialmente, Márcia Aoki abriu mão da função de inventariante, que ficou sob responsabilidade de Edinho Nascimento. Posteriormente, ele deixou o posto, e Flávia Christina foi indicada para assumir a administração do processo.

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Além dos imóveis e demais bens, o nome de Pelé continua associado a atividades comerciais que podem gerar receitas para o espólio e seus sucessores.

Contratos de licenciamento de imagem, participações em videogames, parcerias com marcas esportivas e produções audiovisuais ajudam a manter o legado do jogador presente no mercado internacional.

Essas negociações exigem acompanhamento dos responsáveis pela administração dos direitos relacionados à imagem do ex-atleta, inclusive para avaliar propostas comerciais e evitar utilizações indevidas.

Enquanto o inventário não é concluído, os herdeiros seguem sem receber a distribuição definitiva dos bens. O valor que cada um poderá obter dependerá do resultado da venda dos ativos, da quitação das pendências financeiras e das decisões tomadas no processo sucessório.

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