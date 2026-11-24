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Giuliana Mancini
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:33
Um iate de luxo que pertenceu a Luciano Huck foi apreendido pela Polícia Federal (PF) durante uma operação contra um grupo suspeito de explorar apostas ilegais e lavar dinheiro. Mesmo após ter sido vendido por R$ 39,8 milhões, o barco ainda aparece registrado em nome do apresentador, segundo informações divulgadas pelo UOL nesta segunda-feira (23).
Batizada de Bejoa 2, a embarcação foi comprada por Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa de apostas Esportes da Sorte. O empresário é um dos investigados na Operação Cash Out, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal.
Iate Bejoa 2
De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) consultados pelo UOL, a licença de rádio do iate permanece vinculada a Luciano Huck, com validade até 2038. O detalhe foi considerado relevante pelo juiz responsável pelo caso e citado pelo Ministério Público Federal (MPF) ao argumentar que Darwin poderia estar ocultando patrimônio.
A negociação do barco ocorreu em etapas, com pagamentos realizados entre 2024 e 2025. Segundo a reportagem, os primeiros repasses foram feitos entre maio e setembro de 2024, por meio da holding DHF Participações, ligada ao empresário. O restante foi quitado em maio de 2025 pela Alpha Brasil Participações, controladora da Esportes da Sorte.
Procurada pelo UOL, a assessoria de Luciano Huck afirmou que o contrato de compra e venda estabeleceu que caberia ao comprador providenciar a transferência da titularidade da embarcação.
Luciano Huck agora é dono de fazenda de abacates
Segundo a equipe do apresentador, desde a entrega do iate, em maio de 2024, Darwin assumiu integralmente as responsabilidades legais, administrativas, regulatórias e tributárias relacionadas ao barco, além de eventuais riscos decorrentes de sua posse e utilização. A assessoria também afirmou que Huck não tem responsabilidade pela permanência do registro em seu nome.
O apresentador não é investigado na operação. A Polícia Federal informou ao ND Mais que não confirma nem comenta eventuais investigações em andamento. A Anatel também foi procurada, mas não respondeu até a publicação da reportagem.
Por que o iate de Luciano Huck foi apreendido?
A embarcação foi apreendida em 18 de novembro, em uma marina de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante a Operação Cash Out. A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de explorar apostas no Brasil sem autorização até o fim de 2024, por meio de uma empresa registrada em Curaçao, no Caribe.
Em 2025, o grupo passou a operar com autorização do Ministério da Fazenda. Segundo a Polícia Federal, uma empresa de Luxemburgo ligada a Darwin recebeu 10,8 milhões de euros da companhia registrada em Curaçao.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,3 bilhões em bens e valores dos investigados. Além do iate, a apuração envolve outros patrimônios atribuídos ao empresário, como imóveis no Brasil e nos Estados Unidos, helicópteros, um jato e carros de luxo.
O Bejoa 2 tem 39 metros de comprimento e quatro suítes. Luciano Huck e a apresentadora Angélica compraram a embarcação em 2016, por R$ 30 milhões, antes de negociá-la com Darwin.
Justiça negou pedido de prisão do dono da Esportes da Sorte
A Justiça Federal de Pernambuco negou os pedidos de prisão preventiva de Darwin apresentados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. O juiz César Arthur Cavalcanti de Carvalho determinou que o empresário entregasse o passaporte e proibiu viagens internacionais em aviões e embarcações.
Na decisão, o magistrado afirmou que ainda não havia demonstração suficiente da ligação entre as apostas ilegais e os bens que teriam sido utilizados em operações de lavagem de dinheiro. Para ele, os indícios apresentados justificavam as buscas e os bloqueios patrimoniais, mas não eram suficientes, naquele momento, para determinar a prisão preventiva.
A Polícia Federal também pediu a prisão de Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, irmã de Darwin e administradora da empresa de apostas, e de Edson Antonio Lenzi Filho, dirigente da PayBrokers, companhia que teria realizado operações de câmbio do grupo para o exterior. Os pedidos também foram negados.
A Esportes da Sorte não se manifestou sobre a operação. Já a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) pediu cautela diante de interpretações e conclusões precipitadas sobre o caso.