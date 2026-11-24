ENTENDA

Quatro andares, quatro suítes e tobogã: iate de R$ 39,8 milhões vendido por Luciano Huck é apreendido pela PF, mas ainda aparece em nome do apresentador

Embarcação foi comprada pelo dono da Esportes da Sorte, investigado por suspeita de lavagem de dinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:33

Iate Bejoa 2 pertenceu a Luciano Huck Crédito: Reprodução

Um iate de luxo que pertenceu a Luciano Huck foi apreendido pela Polícia Federal (PF) durante uma operação contra um grupo suspeito de explorar apostas ilegais e lavar dinheiro. Mesmo após ter sido vendido por R$ 39,8 milhões, o barco ainda aparece registrado em nome do apresentador, segundo informações divulgadas pelo UOL nesta segunda-feira (23).

Batizada de Bejoa 2, a embarcação foi comprada por Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa de apostas Esportes da Sorte. O empresário é um dos investigados na Operação Cash Out, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal.

Iate Bejoa 2 1 de 8

De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) consultados pelo UOL, a licença de rádio do iate permanece vinculada a Luciano Huck, com validade até 2038. O detalhe foi considerado relevante pelo juiz responsável pelo caso e citado pelo Ministério Público Federal (MPF) ao argumentar que Darwin poderia estar ocultando patrimônio.

A negociação do barco ocorreu em etapas, com pagamentos realizados entre 2024 e 2025. Segundo a reportagem, os primeiros repasses foram feitos entre maio e setembro de 2024, por meio da holding DHF Participações, ligada ao empresário. O restante foi quitado em maio de 2025 pela Alpha Brasil Participações, controladora da Esportes da Sorte.

Procurada pelo UOL, a assessoria de Luciano Huck afirmou que o contrato de compra e venda estabeleceu que caberia ao comprador providenciar a transferência da titularidade da embarcação.

Luciano Huck agora é dono de fazenda de abacates 1 de 6

Segundo a equipe do apresentador, desde a entrega do iate, em maio de 2024, Darwin assumiu integralmente as responsabilidades legais, administrativas, regulatórias e tributárias relacionadas ao barco, além de eventuais riscos decorrentes de sua posse e utilização. A assessoria também afirmou que Huck não tem responsabilidade pela permanência do registro em seu nome.

O apresentador não é investigado na operação. A Polícia Federal informou ao ND Mais que não confirma nem comenta eventuais investigações em andamento. A Anatel também foi procurada, mas não respondeu até a publicação da reportagem.

Por que o iate de Luciano Huck foi apreendido?

A embarcação foi apreendida em 18 de novembro, em uma marina de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante a Operação Cash Out. A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de explorar apostas no Brasil sem autorização até o fim de 2024, por meio de uma empresa registrada em Curaçao, no Caribe.

Em 2025, o grupo passou a operar com autorização do Ministério da Fazenda. Segundo a Polícia Federal, uma empresa de Luxemburgo ligada a Darwin recebeu 10,8 milhões de euros da companhia registrada em Curaçao.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,3 bilhões em bens e valores dos investigados. Além do iate, a apuração envolve outros patrimônios atribuídos ao empresário, como imóveis no Brasil e nos Estados Unidos, helicópteros, um jato e carros de luxo.

O Bejoa 2 tem 39 metros de comprimento e quatro suítes. Luciano Huck e a apresentadora Angélica compraram a embarcação em 2016, por R$ 30 milhões, antes de negociá-la com Darwin.

Justiça negou pedido de prisão do dono da Esportes da Sorte

A Justiça Federal de Pernambuco negou os pedidos de prisão preventiva de Darwin apresentados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. O juiz César Arthur Cavalcanti de Carvalho determinou que o empresário entregasse o passaporte e proibiu viagens internacionais em aviões e embarcações.

Na decisão, o magistrado afirmou que ainda não havia demonstração suficiente da ligação entre as apostas ilegais e os bens que teriam sido utilizados em operações de lavagem de dinheiro. Para ele, os indícios apresentados justificavam as buscas e os bloqueios patrimoniais, mas não eram suficientes, naquele momento, para determinar a prisão preventiva.

A Polícia Federal também pediu a prisão de Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, irmã de Darwin e administradora da empresa de apostas, e de Edson Antonio Lenzi Filho, dirigente da PayBrokers, companhia que teria realizado operações de câmbio do grupo para o exterior. Os pedidos também foram negados.