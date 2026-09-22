PLANOS PERDIDOS

Três dias antes de morrer em acidente de helicóptero, Rick falou sobre chegada dos 60 anos

Cantor tinha 59 anos e completaria seis décadas de vida em dezembro

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:47

Rick morreu aos 59 anos Crédito: Reprodução

Três dias antes de morrer em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, Rick, da dupla com Renner, fez uma publicação nas redes sociais em que mencionou a proximidade dos 60 anos.

“Que venham meus 60”, escreveu o sertanejo.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

Rick tinha 59 anos e completaria 60 em 5 de dezembro. A publicação voltou a chamar atenção após a confirmação da morte do artista nesta terça-feira (22).

O cantor nasceu em 5 de dezembro de 1966, em Porto Nacional, no Tocantins, e construiu uma carreira de décadas ao lado de Renner.

Rick estava no helicóptero que decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (21), com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense. A aeronave não chegou ao destino.