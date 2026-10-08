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Quatro estudantes cobrem geleira com lã de ovelha e conseguem reduzir derretimento em mais de 50% em apenas três meses

Experimento compara lã descartada no país com coberturas sintéticas usadas há décadas para tentar diminuir o derretimento nos Alpes

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:18

Mantas de lã de ovelha foram colocadas sobre 200 metros quadrados do glaciar Tsanfleuron, nos Alpes suíços
Mantas de lã de ovelha foram colocadas sobre 200 metros quadrados do glaciar Tsanfleuron, nos Alpes suíços Crédito: Divulgação / Zimy Da Kid / Summit Foundation

Cobrir parte de uma geleira com lã de ovelha parece uma maneira inusitada de proteger a natureza. Quatro estudantes da Universidade de Lausanne, na Suíça, decidiram testar essa ideia e conseguiram reduzir o derretimento em mais de 50% durante três meses.

Batizado de Keep It Wool (Preserve com lã), o projeto ocupou uma área de 200 metros quadrados do glaciar Tsanfleuron entre junho e setembro de 2026. O resultado colocou o material natural em níveis semelhantes aos sintéticos utilizados há décadas na região alpina.

Vanessa Lopes nos Alpes Suíços

Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
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Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
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Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais

iniciativa nasceu de uma parceria entre a organização ambiental Summit Foundation e o Centro Interdisciplinar de Pesquisa de Montanha da universidade. Os responsáveis são os mestrandos Maxime Galley, Elliot Gaffiot, Jose Bastidas e Léonard Duloube.

Lã sobre o gelo

No dia 22 de junho, a equipe instalou dois protótipos produzidos pela empresa Fisolan. Cada manta media 10 metros por 10 metros, mas com espessuras diferentes. Ao lado delas, foi colocada uma manta geotêxtil sintética das mesmas dimensões.

Para impedir que o material saísse do lugar, os estudantes utilizaram sacos de malte reciclados preenchidos com cascalho. A montagem permitiu observar tanto o resultado das duas versões de lã quanto compará-las com a opção convencional.

Imagens do projeto

Manta de lã usada pelo projeto Keep It Wool sobre o gelo por Divulgação / Zimy Da Kid / Summit Foundation
Estudante mede a espessura do gelo durante o experimento por Divulgação / Zimy Da Kid / Summit Foundation
Amostras de mantas testadas sobre o glaciar Tsanfleuron por Divulgação / Zimy Da Kid / Summit Foundation
Área do glaciar onde as mantas foram instaladas para o teste por Divulgação / Zimy Da Kid / Summit Foundation
Vista aérea do glaciar Tsanfleuron, na Suíça por Divulgação / Zimy Da Kid / Summit Foundation
Alpes suíços vistos durante o projeto Keep It Wool por Divulgação / Zimy Da Kid / Summit Foundation
Mantas de lã cobrem parte do glaciar durante o experimento por Divulgação / Zimy Da Kid / Summit Foundation
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Manta de lã usada pelo projeto Keep It Wool sobre o gelo por Divulgação / Zimy Da Kid / Summit Foundation

A cada duas semanas, estacas instaladas no centro das áreas cobertas serviam para medir a perda de neve e gelo. Ao fim do teste, as duas mantas naturais contiveram o derretimento no mesmo nível do geotêxtil sintético.

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Resíduo ganha nova função

Além de proteger o gelo, o experimento procurou aproveitar um material que frequentemente é descartado.

Entre 40% e 70% da lã retirada das ovelhas na Suíça acaba descartada em processos de compostagem ou incineração
Entre 40% e 70% da lã retirada das ovelhas na Suíça acaba descartada em processos de compostagem ou incineração Crédito: Tiia Monto / Wikimedia Commons

O uso desse excedente foi uma das motivações do projeto. Diferentemente dos geotêxteis convencionais, capazes de liberar microfibras no ambiente, a lã utilizada nas mantas é natural e biodegradável, permitindo testar outra forma de cobertura.

A resistência também surpreendeu os envolvidos. Niklaus Saegesser, responsável pela Fisolan, esperava menor estabilidade do produto. Entre os dois protótipos, a manta mais espessa apresentou desempenho ligeiramente melhor, embora os resultados ainda sejam preliminares.

Limite da solução

O teste ocorreu em um período de forte perda de gelo. Segundo os dados apresentados pela iniciativa, os glaciares suíços perderam quase 40% de sua massa nas últimas décadas, enquanto aproximadamente mil pequenas formações desapareceram completamente.

Mesmo com os resultados obtidos, a escala das coberturas permanece pequena. Materiais desse tipo protegem somente 0,02% da superfície glaciar suíça e preservam cerca de 300 mil metros cúbicos de neve por ano.

Esse volume é reduzido diante dos quase 1 bilhão de metros cúbicos de gelo perdidos anualmente no país. Por isso, os responsáveis pelo projeto classificam as mantas como uma medida paliativa, capaz de proteger áreas específicas, mas insuficiente para impedir o recuo geral das geleiras.

Tags:

Sustentabilidade Estudo Meio Ambiente Geleira Suíça Preservação Alpes Suíços Mudanças Ovelha

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