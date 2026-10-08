MEIO AMBIENTE

Quatro estudantes cobrem geleira com lã de ovelha e conseguem reduzir derretimento em mais de 50% em apenas três meses

Experimento compara lã descartada no país com coberturas sintéticas usadas há décadas para tentar diminuir o derretimento nos Alpes



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:18

Mantas de lã de ovelha foram colocadas sobre 200 metros quadrados do glaciar Tsanfleuron, nos Alpes suíços Crédito: Divulgação / Zimy Da Kid / Summit Foundation

Cobrir parte de uma geleira com lã de ovelha parece uma maneira inusitada de proteger a natureza. Quatro estudantes da Universidade de Lausanne, na Suíça, decidiram testar essa ideia e conseguiram reduzir o derretimento em mais de 50% durante três meses.

Batizado de Keep It Wool (Preserve com lã), o projeto ocupou uma área de 200 metros quadrados do glaciar Tsanfleuron entre junho e setembro de 2026. O resultado colocou o material natural em níveis semelhantes aos sintéticos utilizados há décadas na região alpina.

Vanessa Lopes nos Alpes Suíços 1 de 16

A iniciativa nasceu de uma parceria entre a organização ambiental Summit Foundation e o Centro Interdisciplinar de Pesquisa de Montanha da universidade. Os responsáveis são os mestrandos Maxime Galley, Elliot Gaffiot, Jose Bastidas e Léonard Duloube.

Lã sobre o gelo

No dia 22 de junho, a equipe instalou dois protótipos produzidos pela empresa Fisolan. Cada manta media 10 metros por 10 metros, mas com espessuras diferentes. Ao lado delas, foi colocada uma manta geotêxtil sintética das mesmas dimensões.

Para impedir que o material saísse do lugar, os estudantes utilizaram sacos de malte reciclados preenchidos com cascalho. A montagem permitiu observar tanto o resultado das duas versões de lã quanto compará-las com a opção convencional.

Imagens do projeto 1 de 7

A cada duas semanas, estacas instaladas no centro das áreas cobertas serviam para medir a perda de neve e gelo. Ao fim do teste, as duas mantas naturais contiveram o derretimento no mesmo nível do geotêxtil sintético.

Resíduo ganha nova função

Além de proteger o gelo, o experimento procurou aproveitar um material que frequentemente é descartado.

Entre 40% e 70% da lã retirada das ovelhas na Suíça acaba descartada em processos de compostagem ou incineração Crédito: Tiia Monto / Wikimedia Commons

O uso desse excedente foi uma das motivações do projeto. Diferentemente dos geotêxteis convencionais, capazes de liberar microfibras no ambiente, a lã utilizada nas mantas é natural e biodegradável, permitindo testar outra forma de cobertura.

A resistência também surpreendeu os envolvidos. Niklaus Saegesser, responsável pela Fisolan, esperava menor estabilidade do produto. Entre os dois protótipos, a manta mais espessa apresentou desempenho ligeiramente melhor, embora os resultados ainda sejam preliminares.

Limite da solução

O teste ocorreu em um período de forte perda de gelo. Segundo os dados apresentados pela iniciativa, os glaciares suíços perderam quase 40% de sua massa nas últimas décadas, enquanto aproximadamente mil pequenas formações desapareceram completamente.

Mesmo com os resultados obtidos, a escala das coberturas permanece pequena. Materiais desse tipo protegem somente 0,02% da superfície glaciar suíça e preservam cerca de 300 mil metros cúbicos de neve por ano.