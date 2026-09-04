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Quatro signos do horóscopo chinês podem finalmente fazer uma escolha que muda tudo hoje (4 de setembro)

Depois de semanas pensando, hesitando ou tentando resolver tudo sozinhos, quatro animais percebem que já têm condições de dar o próximo passo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 4 de setembro, algumas situações que pareciam depender de uma resposta externa começam a andar quando quatro signos do horóscopo chinês percebem que também têm poder para provocar a mudança. Em vez de esperar que as circunstâncias se organizem sozinhas, eles assumem uma decisão que vinha sendo adiada.

O movimento pode aparecer de maneiras bem diferentes: investir em um novo aprendizado, pedir ajuda, encerrar uma pendência ou até assumir um compromisso afetivo mais sério. Em comum, existe a sensação de que continuar parado já não faz sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Boi: Hoje, você pode perceber que sua rotina profissional já não oferece o desafio que oferecia antes. Apesar de estar cheio de responsabilidades, existe uma vontade crescente de aprender algo novo e sair do automático. A ideia de voltar a estudar, fazer um curso ou buscar uma formação diferente começa a parecer mais possível. Você sabe que isso exigirá tempo e esforço, mas também entende que esperar sua vida mudar sozinha não vai resolver a insatisfação.

Dica cósmica: Se você já sabe qual habilidade gostaria de desenvolver, transforme a vontade em uma primeira ação concreta.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Macaco: Você pode passar boa parte do dia pensando em uma pendência que continua ocupando espaço na sua cabeça. Hoje, porém, chega o momento de parar de procurar a solução perfeita e simplesmente concluir o que precisa ser feito. Talvez ainda existam dúvidas, mas você percebe que continuar analisando todos os cenários está impedindo o próximo passo. Ao resolver essa questão, uma sensação imediata de alívio aparece.

Dica cósmica: Nem toda decisão precisa responder a todas as perguntas do futuro. Resolva primeiro aquilo que está ao seu alcance agora.

Serpente: Hoje pode trazer uma decisão importante para sua vida afetiva. Depois de pensar bastante sobre o que significa dividir planos, rotina e liberdade com outra pessoa, você percebe que não quer mais viver sempre na defensiva. Se existe alguém com quem deseja construir uma vida, pode começar a falar mais seriamente sobre morar juntos, casamento ou um projeto de longo prazo. Você não está agindo por impulso: existe uma escolha consciente por trás disso.

Dica cósmica: Compromisso não precisa significar perder sua individualidade. Converse sobre como construir uma relação que preserve espaço para os dois.

Galo: Pedir ajuda pode ser a atitude mais importante do seu dia. Você costuma gostar de resolver tudo por conta própria e pode até sentir vergonha de admitir que precisa de orientação ou de alguns recursos que outra pessoa possui. Hoje, porém, você decide deixar o orgulho de lado e procura um amigo. A resposta pode surpreender: além de receber o apoio que precisava, você percebe que a situação era muito mais solucionável do que parecia.

Dica cósmica: Saber exatamente quando pedir ajuda também é uma forma de independência.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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