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'Que Deus a perdoe': ex-Estrela da Casa é criticada por se afastar do pai gay após conversão

Islou Silva afirma estar há sete meses bloqueado pela filha e fez apelos públicos para voltar a falar com a cantora; entenda o caso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:34

Nicole Louise e o pai, Islou Silva
Nicole Louise e o pai, Islou Silva Crédito: Reprodução

A cantora e influenciadora Nicole Louise, ex-participante do Estrela da Casa, da TV Globo, vem sendo criticada nas redes sociais após o pai, Islou Silva, afirmar publicamente que está afastado da filha. Os comentários deixados por ele em publicações da artista foram resgatados por internautas, que relacionaram o distanciamento à conversão religiosa de Nicole.

Islou, que é gay, afirmou estar há cerca de sete meses sem conseguir falar com a filha. Em uma das mensagens, fez um apelo para que ela retomasse o contato. "Fale comigo pelo amor de Deus. Sou seu pai. Eu te suplico", escreveu.

Nicole Louise e o pai, Islou Silva

Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
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Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram

Em outro comentário, o pai afirmou estar devastado com o afastamento: "Me dê uma chance, filha. Fale comigo pelo amor de Deus. Estou devastado. Há 7 meses bloqueado. Eu não resisto mais".

Nicole não confirmou publicamente que o afastamento tenha relação com a orientação sexual do pai ou com sua mudança religiosa. A cantora passou a compartilhar conteúdos cristãos nas redes sociais e também começou a cantar em igrejas.

Apelo do pai de Nicole Louise deixado nas redes sociais
Apelo do pai de Nicole Louise deixado nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Internautas criticam Nicole Louise

Os comentários de Islou provocaram uma série de reações nas publicações de Nicole. Muitos internautas criticaram a influenciadora e apontaram uma suposta contradição entre os conteúdos religiosos que ela passou a publicar e o afastamento do pai.

"Isso porque está na Bíblia que devemos honrar pai e mãe, além de amar o próximo como a nós mesmos", escreveu um usuário. "Gente, ignorar o próprio pai e dizer que é cristã?", comentou outra pessoa. "A pessoa que não tem um pingo de amor pelo pai, não tem nem que falar no nome de Deus. Deus é o próprio amor, como você fala o nome dele sem amar o próximo?", questionou mais uma. "Fanatismo religioso, a crente que abandonou o pai", apontou outra. "Eita que abençoada, ignora o próprio pai. Vai sim pro céu vai acreditando", afirmou uma quinta.

Alguns seguidores também relembraram declarações feitas por Nicole antes da mudança no conteúdo de suas redes sociais, quando ela falava publicamente sobre a relação com o pai. "Gostava muito dela e o que eu mais admirava nela era o fato dela falar com orgulho que tinha um pai gay e dizer que o amava acima de todas as coisas, vendo isso agora, pura decepção, deixei de seguir", comentou uma pessoa. "A gata negligenciando a própria família, e diz ser evangélica. Que Deus a perdoe!".

Nicole Louise

Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
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Nicole Louise por Reprodução/Instagram

Nicole já defendeu o pai gay

Durante sua participação no Estrela da Casa, em 2024, Nicole falou sobre o fato de Islou ser homossexual e afirmou que continuaria amando o pai da mesma maneira.

Na ocasião, ela ironizou perguntas que recebia sobre a orientação sexual do pai. "'Você também é gay?'. Se o seu pai fosse calvo, você também seria? Pois é, né", afirmou.

Em seguida, relembrou como reagiu quando Islou contou que era gay. Segundo Nicole, ela tinha 13 anos na época. "'Filha, e se você soubesse que o seu pai é homoafetivo'. 'Ah, paizinho, eu te amaria do mesmo jeito'", relatou.

A influenciadora também já havia se manifestado contra o preconceito relacionado à orientação sexual. "Julgar alguém pelo amor que escolhe é como tentar prender um pássaro pela sua canção. O amor é livre e o preconceito é só uma prisão que limita a nossa humanidade", declarou.

Na época, ela afirmou que mantinha uma boa relação com o pai e com o companheiro dele.

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Tags:

Estrela da Casa Nicole Louise Islou Silva

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