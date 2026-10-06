SAIU NO PREJUÍZO

'Quebrou meu dedo': Sylvester Stallone relembra 'vingança' de Pelé após piada sobre futebol

Ator contou que provocou o Rei do Futebol durante as gravações de "Fuga para a Vitória" e acabou se machucando

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:43

Sylvester Stallone gravou filme com Pelé, 'Fuga par a vitória', em 1981 Crédito: Reprodução

Sylvester Stallone relembrou uma história inusitada envolvendo Pelé durante as gravações de "Fuga para a Vitória", filme lançado em 1981. O ator contou que costumava provocar o Rei do Futebol com piadas sobre a modalidade e acabou pagando caro por uma delas: ao tentar defender uma cobrança do brasileiro, teve o dedo mindinho quebrado pela bola.

Aos 80 anos, Stallone revisita diferentes momentos da trajetória em sua nova biografia, "The Steps" ("Os degraus", em tradução livre). O livro reúne reflexões sobre a carreira do astro e o caminho que percorreu até chegar ao sucesso com "Rocky", em 1976, além de histórias sobre bastidores e conflitos com outros atores. A lembrança de Pelé, porém, foi compartilhada pelo ator em entrevista à revista "Veja".

Sylvester Stallone gravou filme com Pelé, 'Fuga par a vitória', em 1981 1 de 6

Segundo o ator, as brincadeiras começaram porque ele comparava o futebol ao futebol americano e dizia que a modalidade praticada pelo brasileiro não era tão impressionante quanto o esporte popular nos Estados Unidos. Pelé não gostou das provocações e decidiu responder de uma forma que Stallone não esqueceria.

"O Pelé quebrou meu dedo mindinho. Eu estava fazendo piadas sobre futebol. Dizia que não era nada comparado ao futebol americano. Aí ele se irritou e disse: 'Fique no gol. Vou colocar a bola exatamente ali. Mas você nem vai vê-la. Não vai tocar nela'", relembrou.

Stallone aceitou o desafio e ficou no gol para tentar defender a cobrança. Pelé bateu o pênalti exatamente como havia prometido. O ator ergueu a mão para tentar impedir a passagem da bola, mas o chute acabou causando uma lesão.

"Ele bateu o pênalti. Ergui a mão, a bola quebrou o meu dedo, continuou em frente e abriu um buraco na rede", contou.

Fazenda de Pelé 1 de 14

"Nunca mais falei mal de futebol"

O ator também destacou as condições do chute e afirmou que os equipamentos utilizados por Pelé contribuíram para a força da cobrança. Segundo Stallone, o craque usava chuteiras muito mais rígidas do que as atuais e a bola também era diferente.

"Pelé estava usando aquelas chuteiras da Segunda Guerra Mundial, sabe? Grossas, quase como aço, com a ponta dura. E a bola era menor e muito mais pesada do que é hoje", afirmou.

Depois do episódio, Stallone disse que aprendeu a respeitar o futebol e abandonou as provocações sobre a modalidade. "Nunca mais falei mal de futebol, que, aliás, é um esporte brutal", completou.