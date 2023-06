Queda de energia deixa montanha-russa com pessoas de cabeça para baixo na China

Pessoas ficaram penduradas de cabeça para baixo a metros do chão após uma queda de energia parar uma montanha-russa na China. O susto aconteceu em um parque temático em Qinhuangdao, província de Hebei.



Imagens do dia 6 de junho mostram o carrinho do Nandaihe International Entertainment Center parado, e os passageiros de cabeça para baixo.



Segundo a imprensa internacional, um membro da equipe do Departamento de Cultura e Turismo da cidade de Qinhuangdao disse que a montanha-russa havia sofrido uma queda de energia.