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Queda de helicóptero em SC: IML libera corpos do cantor Rick e de outras quatro vítimas

Perícia de Florianópolis concluiu a identificação dos corpos na manhã desta quarta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:49

Cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira Crédito: Reprodução 

O Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis liberou, na manhã desta quarta-feira (23), os corpos das cinco pessoas que morreram na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A tragédia vitimou o sertanejo Rick, que fazia dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar e outros três tripulantes que estavam a bordo da aeronave.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

Os trabalhos de necropsia e identificação foram finalizados pela Polícia Científica poucas horas após o resgate das vítimas na mata. A liberação permite que os familiares iniciem os trâmites funerários e definam os locais de velório e sepultamento de cada um dos ocupantes.

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Corpos do cantor Rick e outras 4 pessoas mortas em queda de helicóptero são retirados com ajuda de cordas

Além do cantor e do empresário, estavam no voo o produtor de vídeo Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Não houve sobreviventes na queda do modelo Bell 430, que saiu do litoral do estado na manhã de segunda-feira (21) rumo a São Joaquim.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Local onde helicóptero com cantor Rick caiu em Urubici, SC por Divulgação/CBMSC
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Os destroços do helicóptero foram localizados na tarde de terça-feira (22), na região rural de Urubici, após mais de 13 horas de buscas coordenadas pela Força Aérea Brasileira. A operação mobilizou cerca de 40 bombeiros militares, cães farejadores, helicópteros de resgate e drones com sensores térmicos.

Por se tratar de um terreno íngreme e cercado por vegetação fechada, as equipes precisaram recorrer a cordas e içamentos aéreos para retirar as vítimas do local. Na data da decolagem, o percurso enfrentava alerta meteorológico de temporais, fator que agora é avaliado pelas autoridades aeronáuticas para esclarecer as causas da tragédia.

Segundo A TV Globo, o velório do cantor será realizado na quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior Paulista, e o sepultamento deve acontecer na sexta-feira (25), na mesma cidade. Segundo informações da CNN Brasil, a cerimônia será fechada para familiares. 

Com informações do g1.

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Tags:

Acidente Santa Catarina Helicóptero Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner

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