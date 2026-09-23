LUTO

Queda de helicóptero em SC: IML libera corpos do cantor Rick e de outras quatro vítimas

Perícia de Florianópolis concluiu a identificação dos corpos na manhã desta quarta-feira (23)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:49

Cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira Crédito: Reprodução

O Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis liberou, na manhã desta quarta-feira (23), os corpos das cinco pessoas que morreram na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A tragédia vitimou o sertanejo Rick, que fazia dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar e outros três tripulantes que estavam a bordo da aeronave.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC 1 de 11

Os trabalhos de necropsia e identificação foram finalizados pela Polícia Científica poucas horas após o resgate das vítimas na mata. A liberação permite que os familiares iniciem os trâmites funerários e definam os locais de velório e sepultamento de cada um dos ocupantes.

Além do cantor e do empresário, estavam no voo o produtor de vídeo Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Não houve sobreviventes na queda do modelo Bell 430, que saiu do litoral do estado na manhã de segunda-feira (21) rumo a São Joaquim.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 8

Os destroços do helicóptero foram localizados na tarde de terça-feira (22), na região rural de Urubici, após mais de 13 horas de buscas coordenadas pela Força Aérea Brasileira. A operação mobilizou cerca de 40 bombeiros militares, cães farejadores, helicópteros de resgate e drones com sensores térmicos.

Por se tratar de um terreno íngreme e cercado por vegetação fechada, as equipes precisaram recorrer a cordas e içamentos aéreos para retirar as vítimas do local. Na data da decolagem, o percurso enfrentava alerta meteorológico de temporais, fator que agora é avaliado pelas autoridades aeronáuticas para esclarecer as causas da tragédia.

Segundo A TV Globo, o velório do cantor será realizado na quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior Paulista, e o sepultamento deve acontecer na sexta-feira (25), na mesma cidade. Segundo informações da CNN Brasil, a cerimônia será fechada para familiares.