RECEITA

Queijadinha de liquidificador fica cremosa por dentro e douradinha por cima; receita é fácil e leva poucos ingredientes

Receita leva poucos ingredientes, é preparada rapidamente e fica douradinha por cima e cremosa por dentro

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:00

Use coco ralado sem açúcar se a receita já levar leite condensado, para evitar que fique doce demais Crédito: Reprodução

A queijadinha é uma daquelas receitas simples que atravessam gerações. Feita com ingredientes fáceis de encontrar e praticamente sem trabalho, essa versão preparada no liquidificador fica úmida e cremosa por dentro, enquanto forma uma camada douradinha por cima.

Além de servir como sobremesa depois do almoço, a queijadinha também combina com o café da tarde. O preparo é rápido: basta bater os ingredientes, colocar em uma forma e levar ao forno.

6 dicas para não errar na queijadinha 1 de 6

Ingredientes

* 1 lata de leite condensado

* 200 ml de leite de coco

* 3 ovos

* 2 colheres de sopa de manteiga

* 100 g de coco ralado

* 50 g de queijo parmesão ralado

* 2 colheres de sopa de farinha de trigo

* 1 colher de chá de fermento químico

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os ovos, o leite condensado, o leite de coco, a manteiga e a farinha de trigo. Bata até formar uma mistura homogênea.

Acrescente o coco e o queijo parmesão e bata rapidamente, apenas para incorporar. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma pequena untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja bem dourada e o centro firme.

Retire do forno e espere amornar antes de cortar. A queijadinha fica ainda mais cremosa enquanto está morna e ganha uma textura mais firme depois de esfriar.

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