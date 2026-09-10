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Queijadinha de liquidificador fica cremosa por dentro e douradinha por cima; receita é fácil e leva poucos ingredientes

Receita leva poucos ingredientes, é preparada rapidamente e fica douradinha por cima e cremosa por dentro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:00

Use coco ralado sem açúcar se a receita já levar leite condensado, para evitar que fique doce demais
Use coco ralado sem açúcar se a receita já levar leite condensado, para evitar que fique doce demais Crédito: Reprodução

A queijadinha é uma daquelas receitas simples que atravessam gerações. Feita com ingredientes fáceis de encontrar e praticamente sem trabalho, essa versão preparada no liquidificador fica úmida e cremosa por dentro, enquanto forma uma camada douradinha por cima.

Além de servir como sobremesa depois do almoço, a queijadinha também combina com o café da tarde. O preparo é rápido: basta bater os ingredientes, colocar em uma forma e levar ao forno.

6 dicas para não errar na queijadinha

Para uma casquinha mais douradinha, espalhe um pouco de coco ralado por cima da massa antes de levar ao forno por Reprodução
Espere amornar antes de cortar. Quando sai do forno, ela ainda está bastante delicada e ganha estrutura conforme esfria por Reprodução
Não asse demais. A queijadinha deve ficar dourada por cima, mas ainda úmida e cremosa no centro por Reprodução
Use coco ralado sem açúcar se a receita já levar leite condensado, para evitar que fique doce demais por Reprodução
O queijo parmesão faz diferença. O sabor levemente salgado ajuda a equilibrar o doce do leite condensado e do coco por Reprodução
Não bata o coco por muito tempo no liquidificador. Acrescente no final e bata rapidamente para preservar a textura por Reprodução
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Para uma casquinha mais douradinha, espalhe um pouco de coco ralado por cima da massa antes de levar ao forno por Reprodução

Ingredientes

* 1 lata de leite condensado

* 200 ml de leite de coco

* 3 ovos

* 2 colheres de sopa de manteiga

* 100 g de coco ralado

* 50 g de queijo parmesão ralado

* 2 colheres de sopa de farinha de trigo

* 1 colher de chá de fermento químico

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Modo de preparo

Coloque no liquidificador os ovos, o leite condensado, o leite de coco, a manteiga e a farinha de trigo. Bata até formar uma mistura homogênea.

Acrescente o coco e o queijo parmesão e bata rapidamente, apenas para incorporar. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma pequena untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja bem dourada e o centro firme.

Retire do forno e espere amornar antes de cortar. A queijadinha fica ainda mais cremosa enquanto está morna e ganha uma textura mais firme depois de esfriar.

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Dica para acertar a queijadinha

Não asse demais esperando que o interior fique completamente seco. A graça da receita é justamente manter o miolo úmido e cremoso, contrastando com a superfície douradinha.

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