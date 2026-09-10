Queijadinha de liquidificador fica cremosa por dentro e douradinha por cima; receita é fácil e leva poucos ingredientes

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:00
A queijadinha é uma daquelas receitas simples que atravessam gerações. Feita com ingredientes fáceis de encontrar e praticamente sem trabalho, essa versão preparada no liquidificador fica úmida e cremosa por dentro, enquanto forma uma camada douradinha por cima.
Além de servir como sobremesa depois do almoço, a queijadinha também combina com o café da tarde. O preparo é rápido: basta bater os ingredientes, colocar em uma forma e levar ao forno.
6 dicas para não errar na queijadinha
Ingredientes
* 1 lata de leite condensado
* 200 ml de leite de coco
* 3 ovos
* 2 colheres de sopa de manteiga
* 100 g de coco ralado
* 50 g de queijo parmesão ralado
* 2 colheres de sopa de farinha de trigo
* 1 colher de chá de fermento químico
Modo de preparo
Coloque no liquidificador os ovos, o leite condensado, o leite de coco, a manteiga e a farinha de trigo. Bata até formar uma mistura homogênea.
Acrescente o coco e o queijo parmesão e bata rapidamente, apenas para incorporar. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma pequena untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja bem dourada e o centro firme.
Retire do forno e espere amornar antes de cortar. A queijadinha fica ainda mais cremosa enquanto está morna e ganha uma textura mais firme depois de esfriar.
Dica para acertar a queijadinha
Não asse demais esperando que o interior fique completamente seco. A graça da receita é justamente manter o miolo úmido e cremoso, contrastando com a superfície douradinha.