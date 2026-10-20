CLIMÃO!

'Queixo de todo mundo caiu': Milton Cunha revela gafe de Virginia em desfile da Grande Rio

Carnavalesco imitou os passos da influenciadora e listou os erros dela como rainha de bateria

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:57

Virginia Fonseca e Milton Cunha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Milton Cunha não poupou críticas ao avaliar o desempenho de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio. Em uma participação recente no programa da Blogueirinha, no Multishow, ele imitou a polêmica dancinha da influenciadora e expôs os tropeços da influenciadora no samba.

Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio 1 de 10

Segundo o comentarista, a frustração começou logo no primeiro dia em que ela pisou na quadra da agremiação. Ao ser chamada por David Brazil para mostrar seu gingado aos ritmistas, Virginia fez uma coreografia desengonçada. "O queixo de todo mundo caiu", disparou Milton, refazendo os passos no estúdio.

O especialista explicou que, logo de cara, a comunidade percebeu que ela não tinha intimidade com a dança. Ainda existia a esperança de que a influenciadora aprendesse o básico e se misturasse com as pessoas que estava representando, mas Milton disse que essa conexão nunca existiu, nem mesmo nos ensaios técnicos.

Para ilustrar a falta de preparo de Virginia, ele relembrou uma gafe imperdoável que aconteceu em pleno desfile. No momento em que a bateria fez a tradicional parada para entrar no recuo, a influenciadora se perdeu da estrutura da escola e simplesmente continuou andando sozinha pela passarela do samba.