'Queixo de todo mundo caiu': Milton Cunha revela gafe de Virginia em desfile da Grande Rio

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:57
Milton Cunha não poupou críticas ao avaliar o desempenho de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio. Em uma participação recente no programa da Blogueirinha, no Multishow, ele imitou a polêmica dancinha da influenciadora e expôs os tropeços da influenciadora no samba.
Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio
Segundo o comentarista, a frustração começou logo no primeiro dia em que ela pisou na quadra da agremiação. Ao ser chamada por David Brazil para mostrar seu gingado aos ritmistas, Virginia fez uma coreografia desengonçada. "O queixo de todo mundo caiu", disparou Milton, refazendo os passos no estúdio.
O especialista explicou que, logo de cara, a comunidade percebeu que ela não tinha intimidade com a dança. Ainda existia a esperança de que a influenciadora aprendesse o básico e se misturasse com as pessoas que estava representando, mas Milton disse que essa conexão nunca existiu, nem mesmo nos ensaios técnicos.
Para ilustrar a falta de preparo de Virginia, ele relembrou uma gafe imperdoável que aconteceu em pleno desfile. No momento em que a bateria fez a tradicional parada para entrar no recuo, a influenciadora se perdeu da estrutura da escola e simplesmente continuou andando sozinha pela passarela do samba.
O erro forçou uma cena inusitada na Sapucaí. Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio, precisou sair correndo no meio do desfile para buscar a rainha. Ele resgatou Virginia no meio do caminho e a levou de volta para o lugar certo, evitando um estrago maior nas notas da escola.