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'Quem Ama Cuida': Ademir é condenado por assédio, agride o próprio filho e acaba preso

Na novela das 9, advogado perde o controle após Pedro conseguir provar as acusações feitas por Suely

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:29

Ademir
Ademir Crédito: Reprodução

As coisas vão se complicar de vez para Ademir (Dan Stulbach) nos próximos capítulos de 'Quem Ama Cuida'. Depois de ser condenado pelo assédio sexual contra Suely (Julia Stockler), o advogado ficará furioso, partirá para cima do próprio filho, Pedro (Chay Suede), e acabará preso em flagrante.

A sequência faz parte do plano de vingança de Adriana (Letícia Colin), que vem cercando Ademir por todos os lados. Depois de descobrir que ele assediava a secretária, a fisioterapeuta convenceu Suely a denunciá-lo e ainda fez com que Pedro, seu namorado e filho do acusado, assumisse a acusação no processo.

Dora e André vivem romance quente em Quem Ama Cuida

Dora e André vivem romance quente em Quem Ama Cuida por Reprodução
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Dora e André vivem romance quente em Quem Ama Cuida por Reprodução
Ademir, Dora e André por Reprodução
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Dora e André vivem romance quente em Quem Ama Cuida por Reprodução

Convencido de que conseguirá escapar da condenação, Ademir decide fazer a própria defesa durante o julgamento. No entanto, Pedro consegue sustentar a acusação, e as provas apresentadas por Suely pesam contra o advogado.

Ademir é condenado e agride Pedro

O resultado deixa Ademir transtornado. Após ser condenado pelo assédio sexual, ele perde o controle e agride o próprio filho. A violência provoca sua prisão em flagrante, agravando ainda mais a situação do personagem.

Antes disso, Ademir já terá outro acesso de fúria. Em uma armação de Adriana, ele flagrará a ex-mulher, Dora (Mariana Ximenes), com o sobrinho André (Henrique Barreira) e partirá para cima do rapaz.

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Adriana visita Ademir na cadeia

A vingança de Adriana não termina com a prisão. Depois que Ademir vai parar atrás das grades, ela decide visitá-lo.

Durante o encontro, a fisioterapeuta revela ao advogado que foi justamente ela quem incentivou Suely a denunciá-lo por assédio, deixando claro seu envolvimento na sequência de acontecimentos que culminou na condenação e prisão de Ademir.

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