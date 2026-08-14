NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Ademir é preso após agressão grave em momento de fúria

Acusado de assédio, advogado perde o controle diante de Pedro e acaba algemado em uma das cenas mais tensas da novela das nove

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 21:58

Ademir perde o controle, agride Pedro e acaba algemado em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

A situação de Ademir (Dan Stulbach) ficará ainda mais complicada nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Depois de ser acusado de assédio sexual por funcionárias e enfrentar o rompimento com pessoas próximas, o advogado acabará preso após agredir o próprio filho, Pedro (personagem).

A prisão, no entanto, não acontecerá diretamente por causa das denúncias de assédio que já atingiram sua carreira e sua vida pessoal. O vilão será detido após perder completamente o controle durante uma discussão e acertar o rosto de Pedro.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

O episódio marcará uma nova etapa na derrocada do personagem. Acostumado a usar influência, dinheiro e conhecimento jurídico para tentar escapar das consequências de seus atos, Ademir verá a situação fugir do controle.

Ademir perde o controle

A agressão acontecerá justamente quando o advogado estiver cada vez mais pressionado pelas denúncias. Desde que Suely decidiu revelar os abusos que sofreu, outras acusações vieram à tona e colocaram Ademir no centro de um escândalo.

A situação também provocou mudanças dentro da própria família. Dora rompeu o casamento, enquanto Pedro passou a se posicionar contra o pai e a defender as mulheres que denunciaram o advogado.

Encurralado e sem conseguir recuperar o controle, Ademir terá uma reação violenta durante o confronto com o filho. O ataque será suficiente para provocar sua prisão em flagrante.

Prisão expõe queda do vilão

A sequência deve representar um dos momentos mais delicados da trajetória do personagem. O homem que sempre tentou se colocar acima dos demais será algemado e levado pela polícia, diante das consequências de seu próprio comportamento.

A prisão também acontece enquanto as denúncias de assédio continuam repercutindo na trama. Assim, mesmo que o motivo imediato da detenção seja a agressão contra Pedro, o episódio aumenta ainda mais a pressão sobre Ademir.