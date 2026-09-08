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‘Quem Ama Cuida’: Ademir flagra Dora com André na cama e descobre traição nesta terça (8)

Plano arquitetado por Adriana chega ao momento decisivo no capítulo desta terça-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 06:00

Ademir finalmente descobre a traição de Dora e flagra a esposa com André
Ademir finalmente descobre a traição de Dora e flagra a esposa com André Crédito: Reprodução

A relacionamento de Dora e André estará prestes a vir à tona em “Quem Ama Cuida”. No capítulo desta terça-feira (8), Adriana coloca em prática um plano para fazer Ademir descobrir o romance entre os dois, e o advogado acabará flagrando a esposa com o amante na cama.

A estratégia começa quando Adriana pede ajuda a Lyris para provocar o encontro. Ela liga para Ademir e avisa que Dora está em casa com o amante. Para garantir que ele consiga entrar no apartamento, Lyris ainda entrega ao advogado a senha da porta.

Sem desconfiar da armadilha, Ademir segue até o local. Ao entrar no apartamento, ele se depara com Dora e André juntos na cama. O flagrante promete provocar uma reviravolta na história e colocar o casamento em xeque.

Elenco de Quem Ama Cuida

Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
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Elenco de Quem Ama Cuida por Globo

Enquanto a trama de Dora e André ganha um novo capítulo, outros personagens também terão acontecimentos importantes. Pilar reconhecerá Tom, e Nicolau continuará escondendo de Brigitte que é primo de Iuri.

Pilar ainda aprovará a sugestão de Ingrid para realizar um evento na joalheria e expor o anel de Arthur. Diná, por sua vez, ficará aliviada depois que Pilar garantir que não pretende demiti-la.

Já Brigitte perguntará a Ulisses se o tio está apaixonado. Bia avisará a César que ficará de olho na jovem. Na academia de dança, Mau Mau encontrará Fábia e inventará uma desculpa para Felipe para não participar da aula.

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