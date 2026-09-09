NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Ademir parte para cima de André e é expulso por Dora nesta quarta (9)

Confronto entre os dois movimenta o capítulo desta quarta-feira (9), enquanto Adriana começa a pressionar Suely sobre o julgamento

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:00

Ademir parte para cima de André e acaba expulso de casa por Dora em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima vai esquentar em ‘Quem Ama Cuida’ nesta quarta-feira (9). Ademir partirá para cima de André, provocando uma reação imediata de Dora, que deixará claro que não pretende mais manter qualquer relação com o ex-marido e o expulsará de casa.

Diante da confusão, Pedro tentará intervir. Ele procurará Ademir na tentativa de amenizar a situação envolvendo o pai, Dora e André, mas o conflito familiar já terá ganhado novos contornos.

Enquanto isso, Dora também buscará esclarecer a Carolina como é sua relação com André, mostrando que a aproximação entre os dois ainda provoca questionamentos.

Adriana pressiona Suely

Outro núcleo importante do capítulo envolve Adriana e Suely. Depois de ser alertada por Nancy para não confiar mais na amiga, Adriana decidirá confrontá-la sobre o depoimento dado durante o julgamento de Ademir.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A conversa pode colocar ainda mais tensão em uma relação que já vinha sendo marcada pela desconfiança.

Fábia descobre pista sobre Lyris

No restaurante de Laurentino, Fábia estará acompanhada de Silvana e Carmita quando ouvir que uma das garçonetes se chama Lyris. Atenta ao detalhe, ela ficará intrigada com a informação.

A descoberta pode aproximar Fábia de uma peça importante dessa história, justamente enquanto Nancy questiona Lyris sobre seus sentimentos por Ulisses.

Paralelamente, Iuri tentará esconder de Adriana que ainda tem ligação com Ingrid. Já Bia será firme com César e avisará que não quer que Brigitte volte a se aproximar da família.