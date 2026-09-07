NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana aceita pedido de perdão de Dora e prepara armadilha para Ademir nesta segunda (7)

Fisioterapeuta decide ajudar Dora, mas também revela a Mau Mau um plano para colocar o advogado em uma situação delicada

Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana decide ajudar Dora, mas promete se vingar de Ademir Crédito: Reprodução/Instagram

Adriana decide deixar as mágoas de lado e aceita as desculpas de Dora no capítulo desta segunda-feira (7). A aproximação entre as duas, porém, não significa que a fisioterapeuta tenha esquecido tudo o que aconteceu. Em conversa com Mau Mau, ela revela que pretende fazer Ademir flagrar Dora com André.

Pedro também entra na história ao alertar Dora sobre o próprio pai. Ele afirma que Ademir pode usar as informações que tem para prolongar o processo de divórcio litigioso.

Enquanto isso, Diná passa a viver momentos de tensão no trabalho. Ela é ameaçada por Edvaldo e fica com medo de perder o emprego depois que Pilar descobre, por meio dele, que a funcionária roubou o anel de Arthur.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Na área profissional, Adriana dá alta para César, mas recusa o convite feito pelo médico para trabalhar em sua clínica. Bia, por outro lado, comenta com Bruna que acredita que César pode estar encantado por Brigitte.

Outros relacionamentos também movimentam o capítulo. Lyris conta a Nancy que ficou mexida depois do beijo que deu em Ulisses. Iuri revela a Lyris que ainda não contou a Adriana sobre seu envolvimento com Ingrid.

A situação de Pilar também ganha novos contornos. Nicolau descobre que Iuri trabalha como segurança da empresária, enquanto ela demonstra interesse por Tom durante o serviço dele em sua casa.