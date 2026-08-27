NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana arma jogada para comprar joalheria e ameaça planos dos Brandão nesta quinta (27)

Adriana avança em seu plano ao negociar a compra de parte da joalheria, enquanto Carla revela ter sido ameaçada e Pilar decide ajudar Ademir

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:00

Adriana coloca novo plano em prática e movimenta a disputa pela joalheria em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana (Letícia Colin) vai dar mais um passo em seu plano contra os Brandão em Quem Ama Cuida. Nesta quinta-feira (27), ela pede a Nancy que a represente na negociação para comprar a parte de Ulisses na joalheria, depois de descobrir que ele está disposto a vender sua participação.

A movimentação deixa Ulisses apreensivo, principalmente por causa do interesse de Tiago em consultar o balanço da empresa. Lyris, que começa a trabalhar no restaurante de Laurentino, avisa Adriana que Ulisses gostou da ideia de vender sua parte.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto isso, Adriana continua juntando peças sobre o passado da família. Ela conta a Iuri que Francesca trabalhou para Arthur, informação que pode ajudar a esclarecer os mistérios envolvendo os Brandão.

A situação de Carla também ganha novos contornos. Ela insinua a Cléber e Pedro que foi ameaçada, mas evita conversar abertamente sobre o assunto.

Mais tarde, Carla revela a Pedro que Ademir foi uma das pessoas que a procurou. Pilar, por sua vez, aceita testemunhar a favor dele, movimentando ainda mais o conflito.

Elisa acompanha os acontecimentos com preocupação. Ela teme que o plano de vingança de Adriana traga consequências e admite a Mau Mau que tem medo de enfrentar Otoniel.

No campo amoroso, Rafael conta a André que está pensando em pedir Andréia em casamento. Já Mau Mau revela a Dafne que está gostando de Felipe.