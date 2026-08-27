'Quem Ama Cuida': Adriana arma jogada para comprar joalheria e ameaça planos dos Brandão nesta quinta (27)

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:00
Adriana (Letícia Colin) vai dar mais um passo em seu plano contra os Brandão em Quem Ama Cuida. Nesta quinta-feira (27), ela pede a Nancy que a represente na negociação para comprar a parte de Ulisses na joalheria, depois de descobrir que ele está disposto a vender sua participação.
A movimentação deixa Ulisses apreensivo, principalmente por causa do interesse de Tiago em consultar o balanço da empresa. Lyris, que começa a trabalhar no restaurante de Laurentino, avisa Adriana que Ulisses gostou da ideia de vender sua parte.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Enquanto isso, Adriana continua juntando peças sobre o passado da família. Ela conta a Iuri que Francesca trabalhou para Arthur, informação que pode ajudar a esclarecer os mistérios envolvendo os Brandão.
A situação de Carla também ganha novos contornos. Ela insinua a Cléber e Pedro que foi ameaçada, mas evita conversar abertamente sobre o assunto.
Mais tarde, Carla revela a Pedro que Ademir foi uma das pessoas que a procurou. Pilar, por sua vez, aceita testemunhar a favor dele, movimentando ainda mais o conflito.
Elisa acompanha os acontecimentos com preocupação. Ela teme que o plano de vingança de Adriana traga consequências e admite a Mau Mau que tem medo de enfrentar Otoniel.
No campo amoroso, Rafael conta a André que está pensando em pedir Andréia em casamento. Já Mau Mau revela a Dafne que está gostando de Felipe.
O personagem também fica encantado com o novo apartamento de Adriana, enquanto a trama de Lyris ganha um novo cenário com o início de seu trabalho no restaurante de Laurentino.