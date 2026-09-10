NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Adriana arma plano contra Ulisses e manda aviso anônimo para Fábia nesta quinta (10)

Protagonista descobre novas informações sobre Suely e decide protegê-la enquanto investigação sobre Ulisses avança

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana toma novas decisões e coloca Ulisses na mira em “Quem Ama Cuida” Crédito: Divulgação/TV Globo

O capítulo de “Quem Ama Cuida” será marcado por novas descobertas e movimentos de Adriana para proteger quem está ao seu redor. Depois de perceber o medo de Suely diante de Ademir, ela toma uma decisão importante e ainda encontra uma maneira de colocar Fábia diante de uma possível traição de Ulisses.

Adriana ficará impactada quando Suely revelar que teme a reação de Ademir. Diante da situação, ela decide hospedar a ex-secretária em um hotel com segurança particular. Durante a conversa, a protagonista também conta que recebeu uma herança deixada por Arthur.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto isso, Lyris confirma para Fábia que ela é casada com Ulisses. A informação chama a atenção de Adriana, que ficará surpresa ao perceber que Lyris demonstra preocupação em preservar o homem.

A situação de Fábia também ganhará novos contornos. Dora contará à personagem sobre seu relacionamento com André e revelará o flagrante envolvendo Ademir.

Ulisses vira alvo

A desconfiança sobre Ulisses aumenta quando Iuri e Edvaldo passam a segui-lo. Os dois descobrem que o personagem foi até um cassino, levantando ainda mais suspeitas sobre seus passos.

Adriana, por sua vez, decide agir de maneira discreta. Ela manda entregar flores a Fábia acompanhadas de um cartão anônimo, com um aviso de que Ulisses estaria traindo a confiança da própria esposa.