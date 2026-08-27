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'Quem Ama Cuida': Adriana arma plano cruel para expor segredo de Dora

Protagonista aceita pedido de perdão da rival, mas decide usar romance escondido para atingir Ademir

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 22:45

Adriana arma cilada para expor o romance secreto de Dora
Adriana arma cilada para expor o romance secreto de Dora Crédito: Reprodução

Adriana (Letícia Colin) vai mostrar que sua busca por vingança está longe de terminar em Quem Ama Cuida. Depois de aceitar as desculpas de Dora (Mariana Ximenes), a protagonista fingirá ter deixado o passado para trás, mas encontrará uma maneira de usar um segredo da rival contra Ademir (Dan Stulbach).

Dora mantém um romance escondido com André e teme que o relacionamento venha à tona antes da conclusão de seu divórcio litigioso com Ademir. Pedro (Chay Suede) já terá alertado a personagem sobre as possíveis consequências de o advogado descobrir que ela está envolvida com outro homem.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Adriana, porém, ficará sabendo da situação e decidirá transformar o segredo em uma arma. Sem contar seus planos a Pedro, ela procurará Mau Mau (João Victor Gonçalves) para colocar em prática uma armadilha: fazer com que Ademir encontre Dora e André juntos.

O plano começará a ganhar força quando Ademir encontrar uma gravata na casa de Dora. O objeto deixado no sofá chamará a atenção do advogado e poderá servir como uma pista para aproximá-lo da verdade.

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Mesmo sabendo que a revelação pode prejudicar Dora, Adriana seguirá em frente. A protagonista estará cada vez mais disposta a ultrapassar limites para atingir quem considera responsável pelo sofrimento que enfrentou.

Enquanto isso, Dora continuará tentando esconder o romance de Ademir. Sem saber que virou alvo da nova estratégia de Adriana, ela ficará cada vez mais perto de ter sua vida pessoal exposta.

A vingança, assim, poderá provocar um novo conflito na trama e colocar Adriana diante de uma consequência que ela ainda não calculou.

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