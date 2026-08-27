NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana arma plano cruel para expor segredo de Dora

Protagonista aceita pedido de perdão da rival, mas decide usar romance escondido para atingir Ademir

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 22:45

Adriana arma cilada para expor o romance secreto de Dora Crédito: Reprodução

Adriana (Letícia Colin) vai mostrar que sua busca por vingança está longe de terminar em Quem Ama Cuida. Depois de aceitar as desculpas de Dora (Mariana Ximenes), a protagonista fingirá ter deixado o passado para trás, mas encontrará uma maneira de usar um segredo da rival contra Ademir (Dan Stulbach).

Dora mantém um romance escondido com André e teme que o relacionamento venha à tona antes da conclusão de seu divórcio litigioso com Ademir. Pedro (Chay Suede) já terá alertado a personagem sobre as possíveis consequências de o advogado descobrir que ela está envolvida com outro homem.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Adriana, porém, ficará sabendo da situação e decidirá transformar o segredo em uma arma. Sem contar seus planos a Pedro, ela procurará Mau Mau (João Victor Gonçalves) para colocar em prática uma armadilha: fazer com que Ademir encontre Dora e André juntos.

O plano começará a ganhar força quando Ademir encontrar uma gravata na casa de Dora. O objeto deixado no sofá chamará a atenção do advogado e poderá servir como uma pista para aproximá-lo da verdade.

Mesmo sabendo que a revelação pode prejudicar Dora, Adriana seguirá em frente. A protagonista estará cada vez mais disposta a ultrapassar limites para atingir quem considera responsável pelo sofrimento que enfrentou.

Enquanto isso, Dora continuará tentando esconder o romance de Ademir. Sem saber que virou alvo da nova estratégia de Adriana, ela ficará cada vez mais perto de ter sua vida pessoal exposta.