RESUMO DA SEMANA

'Quem Ama Cuida': Adriana arma plano para colocar André e Dora no flagra nesta semana

Fisioterapeuta decide agir contra o casal, enquanto outros segredos começam a ameaçar Iuri, Pilar e Diná

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:18

Adriana, em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

A semana será de reviravoltas, segredos e acertos de contas em Quem Ama Cuida. Adriana (Letícia Colin) avançará na tentativa de provar sua inocência, mas também decidirá partir para o ataque contra André e Dora, preparando uma armadilha para os dois.

Segunda-feira (31)

Adriana contará com a ajuda de Nancy e comemorará com Pedro a possibilidade de comprar a parte de Ulisses na joalheria. Pilar perceberá que Iuri está diferente, enquanto Brigitte continuará resistente à ideia de voltar para casa.

Terça-feira (1º)

A situação de Iuri ficará complicada. Pilar flagrará Ingrid no quarto do segurança e decidirá demiti-lo. Ao mesmo tempo, Adriana questionará Bruna sobre as ameaças que recebeu quando estava presa.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Quarta-feira (2)

Pilar mudará de ideia e manterá Iuri no emprego, mas com uma condição: ele terá que ficar longe de Ingrid. Enquanto isso, Adriana e Pedro acreditarão estar cada vez mais perto de conseguir provas para inocentá-la no caso de Arthur.

Quinta-feira (3)

A investigação sofrerá um baque. A casa de Adélia será assaltada e os pertences de Dalto, perito do caso de Adriana, serão levados. No mesmo dia, Pilar fará uma exigência íntima a Iuri.

Sexta-feira (4)

Adriana ficará desesperada ao descobrir o roubo dos materiais de Dalto. Dora, por sua vez, procurará Pedro para admitir que acredita na inocência de Adriana e se arrepende de ter sido omissa no passado.

Sábado (5)