'Quem Ama Cuida': Adriana arma plano para colocar André e Dora no flagra nesta semana

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:18
A semana será de reviravoltas, segredos e acertos de contas em Quem Ama Cuida. Adriana (Letícia Colin) avançará na tentativa de provar sua inocência, mas também decidirá partir para o ataque contra André e Dora, preparando uma armadilha para os dois.
Segunda-feira (31)
Adriana contará com a ajuda de Nancy e comemorará com Pedro a possibilidade de comprar a parte de Ulisses na joalheria. Pilar perceberá que Iuri está diferente, enquanto Brigitte continuará resistente à ideia de voltar para casa.
Terça-feira (1º)
A situação de Iuri ficará complicada. Pilar flagrará Ingrid no quarto do segurança e decidirá demiti-lo. Ao mesmo tempo, Adriana questionará Bruna sobre as ameaças que recebeu quando estava presa.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Quarta-feira (2)
Pilar mudará de ideia e manterá Iuri no emprego, mas com uma condição: ele terá que ficar longe de Ingrid. Enquanto isso, Adriana e Pedro acreditarão estar cada vez mais perto de conseguir provas para inocentá-la no caso de Arthur.
Quinta-feira (3)
A investigação sofrerá um baque. A casa de Adélia será assaltada e os pertences de Dalto, perito do caso de Adriana, serão levados. No mesmo dia, Pilar fará uma exigência íntima a Iuri.
Sexta-feira (4)
Adriana ficará desesperada ao descobrir o roubo dos materiais de Dalto. Dora, por sua vez, procurará Pedro para admitir que acredita na inocência de Adriana e se arrepende de ter sido omissa no passado.
Sábado (5)
Adriana aceitará as desculpas de Dora, mas não ficará parada. Ela avisará a Mau Mau que pretende fazer Ademir flagrar Dora com André. Enquanto isso, Nicolau descobrirá que Iuri trabalha como segurança de Pilar, aumentando o risco de o segredo do rapaz vir à tona.