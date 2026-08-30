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'Quem Ama Cuida': Adriana arma plano para colocar André e Dora no flagra nesta semana

Fisioterapeuta decide agir contra o casal, enquanto outros segredos começam a ameaçar Iuri, Pilar e Diná

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:18

Adriana, em Quem Ama Cuida
Adriana, em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

A semana será de reviravoltas, segredos e acertos de contas em Quem Ama Cuida. Adriana (Letícia Colin) avançará na tentativa de provar sua inocência, mas também decidirá partir para o ataque contra André e Dora, preparando uma armadilha para os dois.

Segunda-feira (31)

Adriana contará com a ajuda de Nancy e comemorará com Pedro a possibilidade de comprar a parte de Ulisses na joalheria. Pilar perceberá que Iuri está diferente, enquanto Brigitte continuará resistente à ideia de voltar para casa.

Terça-feira (1º)

A situação de Iuri ficará complicada. Pilar flagrará Ingrid no quarto do segurança e decidirá demiti-lo. Ao mesmo tempo, Adriana questionará Bruna sobre as ameaças que recebeu quando estava presa.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Quarta-feira (2)

Pilar mudará de ideia e manterá Iuri no emprego, mas com uma condição: ele terá que ficar longe de Ingrid. Enquanto isso, Adriana e Pedro acreditarão estar cada vez mais perto de conseguir provas para inocentá-la no caso de Arthur.

Quinta-feira (3)

A investigação sofrerá um baque. A casa de Adélia será assaltada e os pertences de Dalto, perito do caso de Adriana, serão levados. No mesmo dia, Pilar fará uma exigência íntima a Iuri.

Sexta-feira (4)

Adriana ficará desesperada ao descobrir o roubo dos materiais de Dalto. Dora, por sua vez, procurará Pedro para admitir que acredita na inocência de Adriana e se arrepende de ter sido omissa no passado.

Sábado (5)

Adriana aceitará as desculpas de Dora, mas não ficará parada. Ela avisará a Mau Mau que pretende fazer Ademir flagrar Dora com André. Enquanto isso, Nicolau descobrirá que Iuri trabalha como segurança de Pilar, aumentando o risco de o segredo do rapaz vir à tona.

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