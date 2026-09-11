NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Adriana arma plano para desmascarar Ulisses e faz alerta misterioso para Fábia nesta sexta (11)

Personagem descobre que Ulisses esteve em um cassino e envia flores com recado anônimo para a esposa dele

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana manda flores com recado misterioso para Fábia sobre Ulisses em ‘Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

Adriana vai movimentar a história de Quem Ama Cuida ao decidir interferir diretamente na vida de Fábia e Ulisses. Depois de descobrir que o homem esteve em um cassino, ela prepara uma surpresa para a esposa dele e faz um alerta misterioso sobre uma possível traição.

Antes disso, Adriana fica impactada com uma revelação de Suely. A ex-secretária de Ademir confessa que tem medo da reação do antigo patrão. Preocupada com a situação, Adriana decide hospedá-la em um hotel com segurança particular. Durante a conversa, ainda revela que recebeu uma herança deixada por Arthur.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto isso, Lyris confirma que Fábia é mulher de Ulisses. Adriana fica surpresa ao perceber que Lyris está disposta a preservar o homem e evitar que ele seja exposto.

A trama também ganha novos conflitos. Dora conta a Fábia sobre seu relacionamento com André e revela o flagrante envolvendo Ademir. Paralelamente, Ivana e Sheila comentam o comportamento de Fernando e percebem o ciúme dele em relação a Mau Mau.

Ulisses é seguido

A situação de Ulisses começa a ficar ainda mais complicada quando Iuri e Edvaldo passam a segui-lo. Os dois descobrem que o personagem esteve em um cassino, levantando novas suspeitas sobre o que ele anda fazendo longe da esposa.

De posse da informação, Adriana decide agir. Ela manda entregar flores para Fábia acompanhadas de um cartão anônimo, no qual afirma que Ulisses está traindo a confiança da própria mulher.