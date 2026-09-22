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‘Quem Ama Cuida’: Adriana assume a joalheria e prepara virada contra Pilar

Nova sócia da empresa da família Brandão anuncia auditoria nas contas e aumenta a pressão sobre a rival após homenagem a Arthur

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 21:35

‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta
‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana (Letícia Colin) vai dar um passo importante para recuperar espaço em ‘Quem Ama Cuida’. Durante o evento em homenagem a Arthur (Antônio Fagundes), a personagem será apresentada oficialmente como nova sócia da joalheria da família Brandão, mudança que deixará Pilar (Isabel Teixeira) furiosa. As cenas estão previstas para ir ao ar neste sábado (26).

A entrada da mocinha no negócio será anunciada por Nancy (Jeniffer Nascimento) diante dos convidados. Até então, Adriana vinha se aproximando da empresa de forma estratégica, com Nancy ajudando a conduzir os movimentos necessários para que ela pudesse assumir uma posição formal na sociedade.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A nova condição, no entanto, não será apenas simbólica. Depois da apresentação, Adriana revelará a Ingrid (Agatha Moreira) que contratou um auditor para investigar as contas da joalheria. Com acesso direto ao negócio, ela poderá acompanhar de perto a movimentação financeira e buscar informações sobre a administração do patrimônio deixado por Arthur.

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A novidade vai atingir Pilar justamente em um momento delicado. A presença de Adriana na sociedade ameaça o espaço que ela tenta manter dentro da empresa e ainda pode ganhar força com os movimentos de Tiago (Gui Ferraz), que passa a cogitar negociar sua participação diretamente com a nova sócia.

Além da disputa pelos negócios, Adriana também avança na investigação sobre a morte de Arthur. César (Rainer Cadete) e Bia (Maria Ribeiro) encontram documentos importantes, enquanto os laudos originais obtidos por César podem ajudar Pedro (Chay Suede) a questionar informações usadas no processo que levou à condenação da protagonista.

Pilar perceberá que a rival está avançando em duas frentes: sobre o patrimônio de Arthur e sobre as circunstâncias de sua morte. A reação não demora. Revoltada com a nova posição de Adriana, ela convocará Tom (Allan Souza Lima) para agir contra a mocinha.

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