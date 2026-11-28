NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana coloca Pilar contra a parede neste sábado (28); veja resumo

Protagonista confrontará a rival após prestar depoimento sobre a morte de Arthur

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07:51

Adriana confronta Pilar sobre a morte de Arthur em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução

A rivalidade entre Adriana e Pilar ganhará um novo capítulo em 'Quem Ama Cuida' neste sábado (28). Após prestar depoimento na reabertura do processo que investiga a morte de Arthur, a protagonista confrontará a rival e questionará se ela está preparada para se tornar suspeita do crime.

Enquanto isso, Otoniel sofrerá com as consequências de suas atitudes ao descobrir que Elisa está de malas prontas para deixar a casa da família.

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Mau Mau também abrirá o coração para Fernando e admitirá que continua gostando de Felipe, apesar do término do relacionamento.

Confira o resumo de 'Quem Ama Cuida' deste sábado (28)

O delegado decide encaminhar o castiçal para exame pericial. Silvana revela a Tiago que Belmiro sempre soube que não era seu pai biológico.

Mau Mau deixa claro a Fernando que gosta de Felipe. Ademir descobre que Susana estava procurando os documentos que incriminam André. Elisa alerta Elenice sobre Tom.

Susana conta a André que Ademir está chantageando Dora. Adriana presta depoimento na reabertura do processo da morte de Arthur.

Otoniel fica abalado ao ver Elisa de malas prontas para se mudar para a casa de Adriana. André garante a Dora que os dois encontrarão uma saída para a chantagem de Ademir.