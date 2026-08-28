NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana consegue avanço decisivo na disputa pela joalheria nesta sexta (28)

Nancy aceita ajudar a protagonista, enquanto Lyris revela que Ulisses decidiu vender sua parte do negócio

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:00

Adriana, em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

Adriana (Letícia Colin) ganhará um importante reforço em sua vingança contra Ulisses (Dan Stulbach) em Quem Ama Cuida nesta sexta-feira (28). Nancy (Ana Hikari) aceitará ajudar a protagonista, enquanto Carla decidirá entregar a Pedro (Chay Suede) um arquivo que guardou de Dalto e pode trazer novas revelações.

A movimentação nos bastidores da disputa pela joalheria também avançará. Adriana e Pedro ficarão animados quando Lyris (personagem) contar que Ulisses decidiu vender sua parte da empresa. Os dois passarão a discutir os próximos passos para viabilizar a compra.

Enquanto isso, Dora (Mariana Ximenes) continuará preocupada com seu romance secreto com André. Ela confessará ao amado que teme que Ademir (Dan Stulbach) descubra o relacionamento antes do fim do processo de divórcio.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Joel ficará emocionado ao comentar com Nancy que sentiu a presença da mãe, Francesca. Ela, por sua vez, deixará claro para Mirtes que não pretende desistir de Camilo.

Pilar (personagem) aceitará a volta de Brigitte para casa após um pedido de Ingrid e Rafael, mas estabelecerá algumas condições. A vilã ainda irá até a casa de Fábia para tentar convencer a filha a retornar, mas não conseguirá.