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'Quem Ama Cuida': Adriana consegue avanço decisivo na disputa pela joalheria nesta sexta (28)

Nancy aceita ajudar a protagonista, enquanto Lyris revela que Ulisses decidiu vender sua parte do negócio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:00

Adriana, em Quem Ama Cuida
Adriana, em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

Adriana (Letícia Colin) ganhará um importante reforço em sua vingança contra Ulisses (Dan Stulbach) em Quem Ama Cuida nesta sexta-feira (28). Nancy (Ana Hikari) aceitará ajudar a protagonista, enquanto Carla decidirá entregar a Pedro (Chay Suede) um arquivo que guardou de Dalto e pode trazer novas revelações.

A movimentação nos bastidores da disputa pela joalheria também avançará. Adriana e Pedro ficarão animados quando Lyris (personagem) contar que Ulisses decidiu vender sua parte da empresa. Os dois passarão a discutir os próximos passos para viabilizar a compra.

Enquanto isso, Dora (Mariana Ximenes) continuará preocupada com seu romance secreto com André. Ela confessará ao amado que teme que Ademir (Dan Stulbach) descubra o relacionamento antes do fim do processo de divórcio.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Joel ficará emocionado ao comentar com Nancy que sentiu a presença da mãe, Francesca. Ela, por sua vez, deixará claro para Mirtes que não pretende desistir de Camilo.

Pilar (personagem) aceitará a volta de Brigitte para casa após um pedido de Ingrid e Rafael, mas estabelecerá algumas condições. A vilã ainda irá até a casa de Fábia para tentar convencer a filha a retornar, mas não conseguirá.

Nicolau pedirá desculpas a Lyris, enquanto Pilar perceberá que Iuri está diferente. Elisa passará mal e preocupará as pessoas próximas.

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