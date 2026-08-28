'Quem Ama Cuida': Adriana consegue avanço decisivo na disputa pela joalheria nesta sexta (28)

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:00
Adriana (Letícia Colin) ganhará um importante reforço em sua vingança contra Ulisses (Dan Stulbach) em Quem Ama Cuida nesta sexta-feira (28). Nancy (Ana Hikari) aceitará ajudar a protagonista, enquanto Carla decidirá entregar a Pedro (Chay Suede) um arquivo que guardou de Dalto e pode trazer novas revelações.
A movimentação nos bastidores da disputa pela joalheria também avançará. Adriana e Pedro ficarão animados quando Lyris (personagem) contar que Ulisses decidiu vender sua parte da empresa. Os dois passarão a discutir os próximos passos para viabilizar a compra.
Enquanto isso, Dora (Mariana Ximenes) continuará preocupada com seu romance secreto com André. Ela confessará ao amado que teme que Ademir (Dan Stulbach) descubra o relacionamento antes do fim do processo de divórcio.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Joel ficará emocionado ao comentar com Nancy que sentiu a presença da mãe, Francesca. Ela, por sua vez, deixará claro para Mirtes que não pretende desistir de Camilo.
Pilar (personagem) aceitará a volta de Brigitte para casa após um pedido de Ingrid e Rafael, mas estabelecerá algumas condições. A vilã ainda irá até a casa de Fábia para tentar convencer a filha a retornar, mas não conseguirá.
Nicolau pedirá desculpas a Lyris, enquanto Pilar perceberá que Iuri está diferente. Elisa passará mal e preocupará as pessoas próximas.