NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana dá ordem de despejo a Pilar nesta quinta-feira (26); veja resumo

Capítulo também será marcado pela revelação da verdadeira paternidade de Tiago e por uma aparição suspeita de Tom

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 06:51

Adriana entrega ordem de despejo a Pilar em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução

A vingança de Adriana (Letícia Colin) contra Pilar ganha um novo capítulo em 'Quem Ama Cuida' nesta quinta-feira (26). A protagonista entregará pessoalmente uma ordem de despejo à rival, que terá de deixar o apartamento.

Outro acontecimento promete movimentar a novela das nove da Globo. Nancy revelará a Tiago, diante de Silvana, que Laurentino é seu pai biológico. Enquanto isso, Tom aparecerá armado nas proximidades da casa de Elenice.

Confira o resumo de 'Quem Ama Cuida' desta quinta-feira (26)

Tom surge com uma arma perto da casa de Elenice. Mau Mau conta a Dafne que irá morar com Adriana. Dora não encontra o documento que incrimina André na casa de Fábia.

Pilar 1 de 7

Elenice se recusa a deixar sua residência. Ulisses consegue dinheiro de Pilar após chantagear a irmã, afirmando que sabe que Brigitte não é filha de Rodolfo.

Heitor avisa a Adriana sobre a chegada do mandado de intimação para retirar Pilar do apartamento. Na presença de Silvana, Nancy revela a Tiago que Laurentino é seu pai biológico.