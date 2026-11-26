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Heider Sacramento
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 06:51
A vingança de Adriana (Letícia Colin) contra Pilar ganha um novo capítulo em 'Quem Ama Cuida' nesta quinta-feira (26). A protagonista entregará pessoalmente uma ordem de despejo à rival, que terá de deixar o apartamento.
Outro acontecimento promete movimentar a novela das nove da Globo. Nancy revelará a Tiago, diante de Silvana, que Laurentino é seu pai biológico. Enquanto isso, Tom aparecerá armado nas proximidades da casa de Elenice.
Confira o resumo de 'Quem Ama Cuida' desta quinta-feira (26)
Tom surge com uma arma perto da casa de Elenice. Mau Mau conta a Dafne que irá morar com Adriana. Dora não encontra o documento que incrimina André na casa de Fábia.
Pilar
Elenice se recusa a deixar sua residência. Ulisses consegue dinheiro de Pilar após chantagear a irmã, afirmando que sabe que Brigitte não é filha de Rodolfo.
Heitor avisa a Adriana sobre a chegada do mandado de intimação para retirar Pilar do apartamento. Na presença de Silvana, Nancy revela a Tiago que Laurentino é seu pai biológico.
Pilar recebe uma ordem de despejo das mãos de Adriana.