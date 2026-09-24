NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Adriana dá poder a Tiago, que prepara vingança contra Ingrid nesta quinta (24)

Nova sócia da joalheria abre caminho para Tiago negociar com Ingrid e mudar o jogo dentro da família Brandão

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:51

‘Quem Ama Cuida’: Adriana abre caminho para Tiago se voltar contra Ingrid Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana vai provocar uma nova movimentação dentro da família Brandão no capítulo de “Quem Ama Cuida” desta quinta-feira (24). Agora como nova sócia da joalheria, ela acaba dando a Tiago uma oportunidade para se voltar contra Ingrid e preparar uma vingança.

Tiago deixará claro para Ingrid que pode entrar em acordo com Adriana, deixando a empresária diante de uma situação que pode comprometer seus interesses dentro da joalheria. A aproximação acontece justamente quando a protagonista começa a ganhar mais espaço nos negócios da família.

Dora também perceberá a força de Adriana neste momento e decidirá ajudá-la no enfrentamento aos Brandão. O apoio surge enquanto a protagonista avança em uma disputa que promete mexer com as relações dentro da família.

A movimentação de Adriana também incomodará Pilar. A vilã reagirá ao encontrar a rival no escritório de Pedro, aumentando ainda mais a tensão entre as duas.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Fora da disputa pela joalheria, outros núcleos terão momentos de conflito. Pilar não gostará de saber que Rafael pretende pedir Andréa em casamento. Já Nancy ficará preocupada com a situação de Lyris, que será flagrada por Ulisses mexendo nas coisas da casa da família Brandão.

Na vida de Ulisses, a crise com Fábia ganhará um novo capítulo. Ele contará a Carolina que acredita que Fábia não o ama mais.