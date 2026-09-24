‘Quem Ama Cuida’: Adriana dá poder a Tiago, que prepara vingança contra Ingrid nesta quinta (24)

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:51
Adriana vai provocar uma nova movimentação dentro da família Brandão no capítulo de “Quem Ama Cuida” desta quinta-feira (24). Agora como nova sócia da joalheria, ela acaba dando a Tiago uma oportunidade para se voltar contra Ingrid e preparar uma vingança.
Tiago deixará claro para Ingrid que pode entrar em acordo com Adriana, deixando a empresária diante de uma situação que pode comprometer seus interesses dentro da joalheria. A aproximação acontece justamente quando a protagonista começa a ganhar mais espaço nos negócios da família.
Dora também perceberá a força de Adriana neste momento e decidirá ajudá-la no enfrentamento aos Brandão. O apoio surge enquanto a protagonista avança em uma disputa que promete mexer com as relações dentro da família.
A movimentação de Adriana também incomodará Pilar. A vilã reagirá ao encontrar a rival no escritório de Pedro, aumentando ainda mais a tensão entre as duas.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Fora da disputa pela joalheria, outros núcleos terão momentos de conflito. Pilar não gostará de saber que Rafael pretende pedir Andréa em casamento. Já Nancy ficará preocupada com a situação de Lyris, que será flagrada por Ulisses mexendo nas coisas da casa da família Brandão.
Na vida de Ulisses, a crise com Fábia ganhará um novo capítulo. Ele contará a Carolina que acredita que Fábia não o ama mais.
Enquanto isso, César continuará tentando entender questões relacionadas ao passado. Depois de sonhar com o pai, ele contará o episódio a Bia, que sugerirá que o marido procure Otoniel. Felipe também conversará com Mau Mau e revelará que está sentindo falta de Ulisses.