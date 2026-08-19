NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Adriana descobre dívida de Ulisses e arma plano para ficar com joalheria

Personagem aproveita crise financeira do empresário para avançar na vingança nos próximos capítulos da novela

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 18:24

Adriana encontra uma nova arma para sua vingança em Quem Ama Cuida Crédito: Foto: Manoella Mello/Globo

Adriana vai encontrar uma nova oportunidade para colocar seu plano de vingança em prática em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos, ela descobrirá que Ulisses está afundado em dívidas por causa do vício em jogos e decidirá usar a situação para tentar comprar a parte dele na joalheria.

A informação chega até Adriana por meio de Nancy. Diante da descoberta, ela pede que Lyris aconselhe Ulisses a vender sua participação no negócio. A ideia é fazer o empresário acreditar que a venda pode ser uma saída para os problemas financeiros, enquanto Adriana se prepara para assumir o controle da parte dele.

A estratégia começa a avançar quando Lyris conta que Ulisses gostou da sugestão e está disposto a negociar. Adriana então pede a Nancy que a represente na compra, mantendo seu envolvimento na negociação em segredo.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Pedro também passa a participar mais diretamente do plano. Depois de contar ao marido sobre sua vingança, Adriana ganha o apoio dele para seguir adiante com a estratégia.

Antes disso, a personagem já havia colocado em prática outra parte do plano. Ela vende joias para um sheik e usa a suposta herança recebida de Arthur para justificar o dinheiro que passou a movimentar.

Agora, a joalheria se transforma em uma peça importante da vingança de Adriana. Ao conseguir comprar a participação de Ulisses, ela ficará ainda mais próxima de atingir as pessoas que considera responsáveis pelo sofrimento que enfrentou.