NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana descobre possível fraude em laudo e percebe que foi vítima de armação nesta terça (18)

A protagonista encontra anotações de Pedro que levantam uma nova suspeita sobre o caso que pode ter mudado seu destino

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:00

Adriana encontra uma pista que pode provar que foi vítima de uma armação em “Quem Ama Cuida” Crédito: TV Globo

Adriana vai descobrir uma pista que pode mudar completamente sua situação em “Quem Ama Cuida” no capítulo desta terça-feira (18). Ao analisar anotações deixadas por Pedro, ela percebe que o laudo pericial de seu caso pode ter sido fraudado para incriminá-la.

A descoberta acontece enquanto Adriana ainda tenta entender os acontecimentos envolvendo Arthur. Ela conclui que o rapaz já intuía que algo ruim poderia acontecer com ele. Ao mesmo tempo, a protagonista passa a lidar com outros segredos que circulam ao seu redor.

Iuri também entra em uma trama envolvendo a fortuna deixada por Arthur. Ele promete ajudar Adriana a transformar o dinheiro em recursos sem que a família Brandão descubra a existência da herança. O plano, porém, corre o risco de ser descoberto: Nancy fica sabendo da fortuna.

Enquanto isso, Ingrid se aproxima de Iuri e consegue seduzi-lo. A situação acontece em meio às tensões familiares, já que Ingrid e Rafael repreendem Adriana por ter expulsado Brigitte de casa.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Sem ter onde ficar, Brigitte pede abrigo na casa de Ulisses e Fábia. Diná descobre onde ela está hospedada e conta a novidade para Pilar.

A tensão aumenta quando Elisa percebe que Adriana e Mau Mau estão escondendo alguma coisa. Em outra frente, Fábia comete um deslize ao conversar com Carmita sobre o golpe sofrido pela amiga, sem perceber que Bruna está por perto.