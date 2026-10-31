'Quem Ama Cuida': Adriana descobre quem mandou agredi-la na prisão; veja o que acontece neste sábado (31)

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Heider Sacramento
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06:51
Adriana (Leticia Colin) vai descobrir quem está por trás da agressão que sofreu na prisão no capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado (31). Após analisar os acontecimentos, a personagem concluirá que Pilar (Isabel Teixeira) foi quem encomendou o ataque contra ela. A descoberta promete aumentar o confronto entre as duas na novela das nove da TV Globo.
Enquanto isso, Pilar continua colocando seus planos em prática. A vilã procura Ingrid e pede que ela seduza Heitor para convencê-lo a doar o apartamento para ela. Em outra frente, Pilar e Zeni terão uma discussão, enquanto Adriana surpreenderá a antiga aliada.
Exumação de Arthur aumenta tensão
A investigação sobre a morte de Arthur também movimenta o capítulo. Ulisses revela a Pedro que é contra a exumação do corpo, procedimento que pode trazer novas informações sobre o caso. A resistência do personagem chama atenção diante das suspeitas que cercam a história.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Já na joalheria, Nancy procura Tiago para sondar a possibilidade de um acordo com Adriana. A conversa acontece em meio aos conflitos do casal, que volta a discutir. Laurentino também se envolve na situação e pede que Nancy se afaste de Tiago.
Desgastado com os acontecimentos, Laurentino desabafa com Joel. Enquanto isso, Iuri percebe que Tilde trocou a coleira de Maria Antonieta, detalhe que pode ter consequências para quem acompanha os movimentos de Adriana.
Para completar, Heitor procura Otoniel, em meio aos novos desdobramentos dos conflitos familiares e das estratégias de Pilar.