NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana descobre quem mandou agredi-la na prisão; veja o que acontece neste sábado (31)

Personagem suspeita de Pilar após descobrir plano contra ela; vilã também tenta convencer Ingrid a seduzir Heitor para conseguir um apartamento na novela das nove da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06:51

legenda curta Pilar prepara vingança contra Zeni após surra de Adriana em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução

Adriana (Leticia Colin) vai descobrir quem está por trás da agressão que sofreu na prisão no capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado (31). Após analisar os acontecimentos, a personagem concluirá que Pilar (Isabel Teixeira) foi quem encomendou o ataque contra ela. A descoberta promete aumentar o confronto entre as duas na novela das nove da TV Globo.

Enquanto isso, Pilar continua colocando seus planos em prática. A vilã procura Ingrid e pede que ela seduza Heitor para convencê-lo a doar o apartamento para ela. Em outra frente, Pilar e Zeni terão uma discussão, enquanto Adriana surpreenderá a antiga aliada.

Exumação de Arthur aumenta tensão

A investigação sobre a morte de Arthur também movimenta o capítulo. Ulisses revela a Pedro que é contra a exumação do corpo, procedimento que pode trazer novas informações sobre o caso. A resistência do personagem chama atenção diante das suspeitas que cercam a história.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Já na joalheria, Nancy procura Tiago para sondar a possibilidade de um acordo com Adriana. A conversa acontece em meio aos conflitos do casal, que volta a discutir. Laurentino também se envolve na situação e pede que Nancy se afaste de Tiago.

Desgastado com os acontecimentos, Laurentino desabafa com Joel. Enquanto isso, Iuri percebe que Tilde trocou a coleira de Maria Antonieta, detalhe que pode ter consequências para quem acompanha os movimentos de Adriana.