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'Quem Ama Cuida': Adriana descobre quem mandou agredi-la na prisão; veja o que acontece neste sábado (31)

Personagem suspeita de Pilar após descobrir plano contra ela; vilã também tenta convencer Ingrid a seduzir Heitor para conseguir um apartamento na novela das nove da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06:51

legenda curta Pilar prepara vingança contra Zeni após surra de Adriana em ‘Quem Ama Cuida’
legenda curta Pilar prepara vingança contra Zeni após surra de Adriana em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução

Adriana (Leticia Colin) vai descobrir quem está por trás da agressão que sofreu na prisão no capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado (31). Após analisar os acontecimentos, a personagem concluirá que Pilar (Isabel Teixeira) foi quem encomendou o ataque contra ela. A descoberta promete aumentar o confronto entre as duas na novela das nove da TV Globo.

Enquanto isso, Pilar continua colocando seus planos em prática. A vilã procura Ingrid e pede que ela seduza Heitor para convencê-lo a doar o apartamento para ela. Em outra frente, Pilar e Zeni terão uma discussão, enquanto Adriana surpreenderá a antiga aliada.

Exumação de Arthur aumenta tensão

A investigação sobre a morte de Arthur também movimenta o capítulo. Ulisses revela a Pedro que é contra a exumação do corpo, procedimento que pode trazer novas informações sobre o caso. A resistência do personagem chama atenção diante das suspeitas que cercam a história.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Já na joalheria, Nancy procura Tiago para sondar a possibilidade de um acordo com Adriana. A conversa acontece em meio aos conflitos do casal, que volta a discutir. Laurentino também se envolve na situação e pede que Nancy se afaste de Tiago.

Desgastado com os acontecimentos, Laurentino desabafa com Joel. Enquanto isso, Iuri percebe que Tilde trocou a coleira de Maria Antonieta, detalhe que pode ter consequências para quem acompanha os movimentos de Adriana.

Para completar, Heitor procura Otoniel, em meio aos novos desdobramentos dos conflitos familiares e das estratégias de Pilar.

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