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‘Quem Ama Cuida’: Adriana descobre segredo de Tom e consegue prova contra vilão

Personagem de Letícia Colin presencia violência contra Elenice e decide reunir provas antes de agir

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:59

‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta
‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana (Letícia Colin) vai encontrar uma nova forma de atingir Tom (Allan Souza Lima) em Quem Ama Cuida. Ao investigar o homem que teve participação em sua condenação injusta, ela acaba descobrindo um segredo que muda o rumo de sua vingança.

A personagem descobre que Tom agride Elenice (Mariana Sena), sua companheira. Em vez de confrontá-lo imediatamente, Adriana decide observar os passos do vilão e espera uma oportunidade para conseguir uma prova do que está acontecendo.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A estratégia funciona. Adriana consegue registrar em vídeo um novo episódio de violência doméstica e leva o material às autoridades. Com a prova em mãos, o caso passa a ser tratado pela Justiça.

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A denúncia resulta na prisão preventiva de Tom, que passa a responder pelas agressões com base na Lei Maria da Penha. Para Adriana, a descoberta também abre uma nova frente em seu acerto de contas com o homem que ajudou a colocá-la atrás das grades.

O episódio ainda muda a situação de Elenice, que passa a ter uma prova concreta da violência sofrida dentro de casa. A investigação de Adriana, portanto, deixa de ser apenas parte de sua vingança e acaba ajudando a interromper o ciclo de agressões vivido pela personagem.

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida mostram como Tom reagirá depois que seu segredo vier à tona e como a descoberta poderá afetar a relação entre os personagens.

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