‘Quem Ama Cuida’: Adriana descobre vício de Ulisses e transforma dívidas em arma para sua vingança

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 20:37
Adriana (Leticia Colin) vai encontrar uma nova brecha para colocar seu plano de vingança em prática em “Quem Ama Cuida”. Nos próximos capítulos, a fisioterapeuta descobrirá que Ulisses (Alexandre Borges) está viciado em jogos e acumulou uma série de dívidas.
A revelação acontecerá quando Adriana e Nancy (Jeniffer Nascimento) descobrirem a situação financeira do empresário. Lyris (Pri Helena) ficará preocupada e tentará convencê-lo a procurar ajuda para enfrentar o vício.
Adriana, no entanto, enxergará a situação por outro ângulo. Em vez de apenas acompanhar o drama de Ulisses, ela perceberá que as dívidas podem abrir caminho para avançar contra o empresário.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
A fisioterapeuta orientará Lyris a sugerir que Ulisses venda sua participação na joalheria. O objetivo de Adriana será claro: aproveitar a necessidade financeira do empresário para comprar a parte dele no negócio.
Enquanto coloca a estratégia em movimento, Adriana também verá outras peças de sua vingança começarem a se encaixar.
Pedro (Chay Suede), por sua vez, avançará na investigação sobre o processo que levou Adriana a ser responsabilizada. André (Henrique Barreira) conseguirá o endereço da viúva do perito que trabalhou no caso e passará a informação para o rapaz.
Com a nova pista em mãos, Pedro procurará Carla, viúva do perito, na tentativa de descobrir algo que possa ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu.
A vida amorosa também ficará movimentada. Adriana confrontará Bruna (Fernanda Marques) e a acusará de ter tentado atrapalhar seu relacionamento com Pedro.
O rapaz, entretanto, negará para Pilar (Isabel Teixeira) que esteja vivendo um romance com Adriana. Já Dora (Mariana Ximenes) e André terão um momento mais romântico e declararão o amor que sentem um pelo outro.
Enquanto os demais personagens lidam com seus próprios conflitos, Adriana seguirá avançando silenciosamente. O vício de Ulisses, que poderia ser apenas mais um problema na trama, acabará se transformando em uma peça importante no plano da fisioterapeuta.