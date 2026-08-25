NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Adriana descobre vício de Ulisses e transforma dívidas em arma para sua vingança

Fisioterapeuta percebe que o empresário está afundado no jogo e encontra uma maneira de usar a fragilidade dele a favor de seu plano

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 20:37

O vício de Ulisses acabará se transformando em uma peça importante no plano de Adriana Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana (Leticia Colin) vai encontrar uma nova brecha para colocar seu plano de vingança em prática em “Quem Ama Cuida”. Nos próximos capítulos, a fisioterapeuta descobrirá que Ulisses (Alexandre Borges) está viciado em jogos e acumulou uma série de dívidas.

A revelação acontecerá quando Adriana e Nancy (Jeniffer Nascimento) descobrirem a situação financeira do empresário. Lyris (Pri Helena) ficará preocupada e tentará convencê-lo a procurar ajuda para enfrentar o vício.

Adriana, no entanto, enxergará a situação por outro ângulo. Em vez de apenas acompanhar o drama de Ulisses, ela perceberá que as dívidas podem abrir caminho para avançar contra o empresário.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A fisioterapeuta orientará Lyris a sugerir que Ulisses venda sua participação na joalheria. O objetivo de Adriana será claro: aproveitar a necessidade financeira do empresário para comprar a parte dele no negócio.

Enquanto coloca a estratégia em movimento, Adriana também verá outras peças de sua vingança começarem a se encaixar.

Pedro (Chay Suede), por sua vez, avançará na investigação sobre o processo que levou Adriana a ser responsabilizada. André (Henrique Barreira) conseguirá o endereço da viúva do perito que trabalhou no caso e passará a informação para o rapaz.

Com a nova pista em mãos, Pedro procurará Carla, viúva do perito, na tentativa de descobrir algo que possa ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu.

A vida amorosa também ficará movimentada. Adriana confrontará Bruna (Fernanda Marques) e a acusará de ter tentado atrapalhar seu relacionamento com Pedro.

O rapaz, entretanto, negará para Pilar (Isabel Teixeira) que esteja vivendo um romance com Adriana. Já Dora (Mariana Ximenes) e André terão um momento mais romântico e declararão o amor que sentem um pelo outro.