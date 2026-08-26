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'Quem Ama Cuida': Adriana descobre vício de Ulisses e usa dívidas do empresário em sua vingança nesta quarta (26)

Fisioterapeuta encontra uma nova maneira de avançar contra os inimigos enquanto Pedro consegue pista importante sobre seu processo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:00

Adriana descobre o vício de Ulisses e transforma as dívidas do empresário em uma nova oportunidade para sua vingança
Adriana descobre o vício de Ulisses e transforma as dívidas do empresário em uma nova oportunidade para sua vingança Crédito: Divulgação/Globo

Adriana vai encontrar uma nova arma para colocar seu plano de vingança em prática em “Quem Ama Cuida” nesta quarta-feira (26). A fisioterapeuta e Nancy descobrem que Ulisses está viciado em jogo e afundado em dívidas, situação que pode ser aproveitada por ela.

Lyris aconselha Ulisses a procurar ajuda para superar o vício. Adriana, porém, orienta a amiga a sugerir que o empresário venda sua parte na joalheria, já de olho na possibilidade de comprar a participação e ampliar seu poder.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Enquanto isso, Pedro avança na investigação sobre o processo de Adriana. André conta a ele e a Cléber que conseguiu localizar o endereço da viúva do perito responsável pelo caso. Com a pista em mãos, Pedro procura Carla em busca de respostas.

No campo amoroso, Dora e André finalmente declaram o que sentem um pelo outro. Já Bruna fica abalada quando Adriana a acusa de ter tentado destruir seu relacionamento com Pedro. O rapaz, por sua vez, nega a Pilar que esteja se envolvendo com Adriana.

Mau Mau também fica tenso quando Dora pergunta se Felipe e Carolina já se lembraram do parentesco do jovem com Adriana, levantando mais uma questão entre os personagens.

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