NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana descobre vício de Ulisses e usa dívidas do empresário em sua vingança nesta quarta (26)

Fisioterapeuta encontra uma nova maneira de avançar contra os inimigos enquanto Pedro consegue pista importante sobre seu processo

Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:00

Adriana descobre o vício de Ulisses e transforma as dívidas do empresário em uma nova oportunidade para sua vingança Crédito: Divulgação/Globo

Adriana vai encontrar uma nova arma para colocar seu plano de vingança em prática em “Quem Ama Cuida” nesta quarta-feira (26). A fisioterapeuta e Nancy descobrem que Ulisses está viciado em jogo e afundado em dívidas, situação que pode ser aproveitada por ela.

Lyris aconselha Ulisses a procurar ajuda para superar o vício. Adriana, porém, orienta a amiga a sugerir que o empresário venda sua parte na joalheria, já de olho na possibilidade de comprar a participação e ampliar seu poder.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto isso, Pedro avança na investigação sobre o processo de Adriana. André conta a ele e a Cléber que conseguiu localizar o endereço da viúva do perito responsável pelo caso. Com a pista em mãos, Pedro procura Carla em busca de respostas.

No campo amoroso, Dora e André finalmente declaram o que sentem um pelo outro. Já Bruna fica abalada quando Adriana a acusa de ter tentado destruir seu relacionamento com Pedro. O rapaz, por sua vez, nega a Pilar que esteja se envolvendo com Adriana.