'Quem Ama Cuida': Adriana desconfia de Suely e a encurrala antes de julgamento de Ademir

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 17:00
Nos próximos capítulos de 'Quem Ama Cuida', Adriana (Leticia Colin) ficará preocupada ao descobrir que Suely (Julia Stockler) voltou a manter contato com Ademir (Dan Stulbach). Com o julgamento do advogado se aproximando, ela decidirá confrontar a jovem e descobrir se ela ainda pretende depor contra ele.
A preocupação surgirá durante uma conversa entre Adriana e Nancy (Jeniffer Nascimento). As duas avaliarão que Suely pode estar se deixando envolver novamente pelo advogado mesmo depois de denunciá-lo por assédio. Nancy alertará a amiga para que não confie mais na ex-secretária.
Elenco de Quem Ama Cuida muda o visual
Adriana decidirá agir com cautela e marcará um encontro com Suely em um local reservado. A intenção será impedir que a conversa chegue aos ouvidos de Ademir.
Ao chegar, Suely estranhará o lugar escolhido e perguntará o motivo de tanto segredo. Adriana explicará que precisava conversar com ela longe de interferências e revelará que já sabe dos contatos recentes entre a jovem e Ademir.
Suely tentará explicar a conversa que teve com o advogado, mas Adriana demonstrará preocupação com a reaproximação dos dois. Ela teme que Ademir esteja usando seu poder de persuasão para convencer a ex-secretária a mudar de posição.
Com o julgamento cada vez mais próximo, Adriana resolverá ser direta. Ela questionará Suely sobre sua participação no processo e perguntará se a jovem está pensando em desistir de prestar depoimento contra Ademir.
Surpresa com a pergunta, Suely ficará diante da desconfiança de Adriana justamente às vésperas de um julgamento decisivo para o advogado.