NOVELA

'Quem Ama Cuida': Adriana desconfia de Suely e a encurrala antes de julgamento de Ademir

Fisioterapeuta descobre que a jovem voltou a conversar com o advogado e teme que ela desista de depor contra ele

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 17:00

Suely (Julia Stockler) e Adriana (Letícia Colin) em 'Quem ama cuida' Crédito: Divulgação

Nos próximos capítulos de 'Quem Ama Cuida', Adriana (Leticia Colin) ficará preocupada ao descobrir que Suely (Julia Stockler) voltou a manter contato com Ademir (Dan Stulbach). Com o julgamento do advogado se aproximando, ela decidirá confrontar a jovem e descobrir se ela ainda pretende depor contra ele.

A preocupação surgirá durante uma conversa entre Adriana e Nancy (Jeniffer Nascimento). As duas avaliarão que Suely pode estar se deixando envolver novamente pelo advogado mesmo depois de denunciá-lo por assédio. Nancy alertará a amiga para que não confie mais na ex-secretária.

Elenco de Quem Ama Cuida muda o visual 1 de 7

Adriana decidirá agir com cautela e marcará um encontro com Suely em um local reservado. A intenção será impedir que a conversa chegue aos ouvidos de Ademir.

Ao chegar, Suely estranhará o lugar escolhido e perguntará o motivo de tanto segredo. Adriana explicará que precisava conversar com ela longe de interferências e revelará que já sabe dos contatos recentes entre a jovem e Ademir.

Suely tentará explicar a conversa que teve com o advogado, mas Adriana demonstrará preocupação com a reaproximação dos dois. Ela teme que Ademir esteja usando seu poder de persuasão para convencer a ex-secretária a mudar de posição.

Com o julgamento cada vez mais próximo, Adriana resolverá ser direta. Ela questionará Suely sobre sua participação no processo e perguntará se a jovem está pensando em desistir de prestar depoimento contra Ademir.